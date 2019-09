Ołeh Sencow jest wolny

Polska Akademia Filmowa z ogromną ulgą i radością informuje, że po ponad 5 latach więzienia i łagru za rzekomą działalność terrorystyczną, ukraiński reżyser Ołeh Sencow został dziś uwolniony. Reżyser wylądował właśnie na lotnisku w Kijowie.

Oleg Sencow po ponad pięciu latach więzienia i łagru wreszcie jest wolny /materiały prasowe

Ołeh Sencow, który wraz z innymi Ukraińcami został objęty wymianą więźniów pomiędzy Ukrainą i Rosją, powiedział w sobotę, 7 września, po przylocie do Kijowa, że cieszy się z uwolnienia, ale do zwycięstwa jeszcze jest daleko.



"Cieszymy się, że jesteśmy na rodzinnej ziemi. Chcę podziękować wszystkim ludziom, którzy o nas walczyli, zabiegali o nasze uwolnienie i do niego doprowadzili. Mam nadzieję, że także pozostali jeńcy zostaną uwolnieni. Ale nawet po uwolnieniu ostatniego jeńca nasza walka się nie skończy. Do zwycięstwa jeszcze bardzo daleko" - powiedział Sencow dziennikarzom na lotnisku Boryspol pod Kijowem.

Reklama

"Ukraiński reżyser więziony od 2014 roku przez Rosję Ołeh Sencow jest już na Ukrainie! W imieniu Polskiej Akademii Filmowej dziękuję całej społeczności filmowej na świecie oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nie ustawali w pokojowej walce o Jego uwolnienie. Międzynarodowa solidarność ocaliła Ołeha i pozwala nam wierzyć, że razem obronimy nasz Lepszy Świat. Przypominam, że słynny przywódca Solidarności Lecha Wałęsa nominował Ołeha do Pokojowej Nagrody Nobla. Wszyscy działajmy od dzisiaj na rzecz jej przyznania Ołehowi! Dziękuję wszystkim członkiniom i członkom Akademii za zaangażowanie. Utrzymajmy to wszystko, co wyzwoliło w nas działanie Ołeha" - powiedział Dariusz Jabłoński, Prezydent Polskiej Akademii Filmowej.

W maju 2014 roku Sencow został aresztowany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Rosyjskiej Federacji w jego domu w Symferopolu na Krymie i oskarżony o terroryzm. Przewieziony potajemnie do Rosji, był więziony bez wyroku przez kilkanaście miesięcy w moskiewskim więzieniu Lefortowo. Sencow był zaangażowany w wydarzenia na Majdanie, a potem protestował przeciwko aneksji przez Rosję rodzinnego Krymu, gdzie mieszkał wraz z żoną i dwójką dzieci.

Proces Ołeha zaczął się w lipcu 2015 roku w Rostowie nad Donem, po ponad roku od uwięzienia. Podczas przesłuchań główny świadek oskarżenia przed sądem odwołał swoje zeznania obciążające Sencowa jako złożone pod presją i przymusem. Mimo tego Oleg został skazany. Apelacja i apele międzynarodowej społeczności ludzi kultury zostały przez władze rosyjskie odrzucone.



W maju 2018 roku przebywający w rosyjskim łagrze Sencow rozpoczął trwający 145 dni strajk głodowy, żądając zwolnienia wszystkich ukraińskich więźniów politycznych w Rosji. Sencow pod groźbą przymusowego karmienia z powodu krytycznego stanu zdrowia przerwał swoją głodówkę w październiku 2018 roku. Nawet będąc w więzieniu Sencow kontynuował walkę o swoje przekonania i wolność Ukrainy.

Polska Akademia Filmowa od momentu zatrzymania Ołeha Sencowa nie ustawała w staraniach o uwolnienie reżysera, organizując liczne akcje wsparcia, zbiórki pieniędzy na potrzeby jego rodziny czy coroczną akcję solidarności podczas ceremonii Polskich Nagród Filmowych Orły. Członkowie PAF są poruszeni i szczęśliwi, że Ołeh Sencow wreszcie jest wolny!