Oficjalnie potwierdzono plotki o wielkim hicie Sony. Trwają prace nad sequelem

"Uncharted": Sequel oficjalnie potwierdzony

Informację o realizacji drugiej części popularnego filmu potwierdził podczas europejskich targów CineEurope 2024 odpowiedzialny za międzynarodową dystrybucję produkcji Sony, Steven O'Dell. Wcześniej o pracach nad sequelem "Uncharted" (adaptacją kultowej już gry studia Naughty Dog) wspominał w wywiadach Mark Walhberg. Aktor wcielający się w postać Victora Sullivana zdradził swego czasu, że scenariusz został już napisany.

"Uncharted": O czym opowiada film?

Filmowa adaptacja jednej z najpopularniejszych gier ostatnich lat. Widowiskowa opowieść o przygodach nieustraszonego poszukiwacza skarbów Nathana Drake'a. Tylko jego sprawność, tylko jego intelekt, spryt i determinacja mogą doprowadzić do odnalezienia mitycznej krainy złota - El Dorado. Drake jest potomkiem słynnego korsarza i obieżyświata, sir Francisa Drake'a. To po nim odziedziczył skłonność do brawury, inteligencję i pragnienie niekończącej się przygody. W poszukiwaniu El Dorado towarzyszyć mu będzie zaufany przyjaciel Victor Sullivan oraz przebojowa dziennikarka Elena Fisher.

