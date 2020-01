Odtwórca roli Wiedźmina miał problemy z nadwagą

1 / 8

Brytyjski aktor Henry Cavill skończył 35 lat. Przygodę z kinowym ekranem rozpoczynał od roli w ekranizacji powieści Aleksandra Dumasa "Hrabia Monte Christo" (2002); następnie oglądaliśmy go jeszcze w horrorze "Hellraiser: Hellworld.com" (2005), romansie "Tristan i Izolda" (2006) oraz w komedii Woody'ego Allena "Co nas kręci, co nas podnieca" (2009).