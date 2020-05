Odtwórca roli Golluma przeczyta "na żywo" całego "Hobbita"

Aktor i reżyser Andy Serkis, znany z roli jaskiniowego stwora w filmowym cyklu Petera Jacksona "Władca Pierścieni", będzie w piątek, 9 maja, czytał na żywo książkę "The Hobbit or There and Back Again". Czyli tę, od której zaczęła się fantastyczna kariera pisarska Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Serkis zaczyna publiczne czytanie o godz. 11.00 czasu polskiego. Zaplanowaną na około 10 godzin transmisję można śledzić w internecie

Andy Serkis na premierze filmu "Hobbit: Bitwa Pięciu Armii" (2014) /Frazer Harrison /Getty Images

Występ ma trwać ok. 10 do 12 godzin, bez przerw. Zaczyna się o 10:00, czasu brytyjskiego, czyli w Polsce - o 11.00.

Serkis nie robi tego dla zabicia czasu, choć ma go teraz sporo, bo premiera filmu, który reżyseruje "Venom: Let There Be Carnage", przesunęła się z października 2020 r. na czerwiec 2021 r.



Aktor chce w ten sposób zebrać pieniądze na organizacje charytatywne: NHS Charities Together oraz Best Beginnings. Pierwsza wspiera brytyjską narodową służbę zdrowia, druga pomaga rodzinom z nizin społecznych odpowiednio zadbać o właściwy rozwój psycho-fizyczny nowo narodzonych dzieci. W tym celu opracowała m.in. rewelacyjną bezpłatną aplikację Baby Buddy (interaktywny przewodnik po ciąży i rodzicielstwie).

Aktor zadeklarował, że w trakcie tego literackiego maratonu, który on sam nazwał Hobbitathonem, chciałby zebrać minimum 100 tys. funtów. Zapowiedział też, że gdy to się uda, przygotuje dla fanów niespodziankę. Niespodzianka będzie, bo na godzinę przed rozpoczęciem czytania licznik wskazywał, że darczyńcy wpłacili ponad 101 tys. funtów.

Serkis nie uprzedził, czy kwestie Golluma wyartykułuje charakterystycznym skrzekliwym głosem, jaki ów stwór wydaje w filmach, ale wydaje się to oczywiste. Tym bardziej, że aktorowi już nie raz zdarzało się tego głosu używać poza kinem. Mówił jak Gollum, gdy parodiował Donalda Trumpa (czytając jego tweety) albo premier Wielkiej Brytanii - Theresę May. Filmiki z tych wydarzeń można znaleźć w serwisie YouTube, po wpisaniu w wyszukiwarkę: "Andy Serkis Becomes Gollum To Read Trump's Tweets" oraz "Andy Serkis reprises Gollum character to mock May's Brexit plan".

Linku do transmisji z Hobbitathonu należy szukać w platformie crowdfundingowej: GoFundMe. Po wpisaniu do jej wyszukiwarki: "The Hobbitathon COVID 19 Appeal".