Odeszła ceniona aktorka i ukochana gwiazdora "07 zgłoś się". Miała 95 lat

Nie żyje Halina Zaczek. Związek Artystów Scen Polskich żegna aktorkę

W lipcu zeszłego roku zmarł Jerzy Stuhr, jeden z najwybitniejszych aktorów w historii kina i wielka duma Krakowa. Teraz miasto żegna kolejną wybitną osobę od zawsze ściśle związaną z tamtejszą sceną artystyczną. Krakowski oddział Związku Artystów Scen Polskich przekazał smutne wieści o śmierci Haliny Zaczek.

"Z żalem i smutkiem informujemy, że 4 stycznia 2025 roku odeszła śp. Halina Zaczek - Kron aktorka teatralna i telewizyjna, pedagog PWST w Krakowie, wieloletni członek naszego Stowarzyszenia. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w piątek 10 stycznia o godz. 13. oo. Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia" - poinformowano za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Halina Zaczek. Ceniona aktorka, znakomita profesor

Halina Zaczek była cenioną aktorką teatralną i telewizyjną, która szczególnie ukochała sobie teatr. Swoje pierwsze kroki zawodowe na scenie teatralnej stawiała w 1953 roku Teatrze "Wybrzeże" w Gdańsku. Następnie przez 35 lat występowała w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Przez blisko 50 lat była również związana ze słynną Państwową Wyższą Szkołą Teatralną w Krakowie - dziś Akademią. Uczyła tam nowe pokolenia aktorów, dzieląc się z nimi swoją wiedzą, doświadczeniem i wyzwaniami. Jej umiejętności były tak cenione, ze szybko wspinała się po szczeblach kariery pedagogicznej. Zaczynała jako starszy asystent, była adiunktem, starszym wykładowcą, docentem kontraktowym, aż w końcu została profesorem nadzwyczajnym. Krakowska akademia niemal natychmiast zareagowała na smutne wieści o śmierci artystki.

"Z ogromnym żalem i głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Haliny Zaczek-Kron, aktorki Teatru Wybrzeże w Gdańsku i Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, absolwentki Wydziału Aktorskiego PWST (1953 r.), pedagog naszej Uczelni w okresie niemal 50 lat (1956-2002), pełniącej funkcję prodziekan Wydziału Aktorskiego w latach 1974-1981 i prorektor PWST w latach 1984-1990" - czytamy w komunikacie na social mediach.

Halina Zaczek. Żegnamy ukochaną gwiazdora kultowego "07 zgłoś się"

Halina Zaczek urodziła się, wychowała i mieszkała do końca swoich dni w Krakowie. Całe życie poświęciła temu co kochała najbardziej - aktorstwu. Nic więc dziwnego, że to akurat aktor skradł jej serce. Na przestrzeni lat 60. i 70. była w związki małżeńskim z Gustawem Kronem, który zasłynął rolami w serialach "Stawka większa niż życie, "07 zgłoś się" i "Dom". Wcześniej była żoną Leszka Herdegena, któremu wielką popularność przyniosły występy w "Faraonie" i "Potopie" oraz "Polskich drogach".

