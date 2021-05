Od 21 maja otwarte niektóre kina studyjne, multipleksy - w kolejnym tygodniu

Od 21 maja niektóre stołeczne kina studyjne - m.in. Muranów i Elektronik - otworzą swoje sale dla publiczności. Tydzień później widzowie będą mogli oglądać filmy w kinach spółki Multikino. Sieć Helios jeszcze nie wie czy zdąży przygotować się do wcześniejszego uruchomienia placówek.

"Ludzki głos" to jeden z filmó, które będzie można oglądać już od 21 maja /materiały prasowe

W Warszawie od 21 maja wznowi działalność kino Muranów, prowadzone przez firmę dystrybucyjną Gutek Film. "Zdecydowaliśmy, że otworzymy się we wcześniejszym możliwym terminie. Widzowie czekają, są spragnieni kina, my też nie możemy się doczekać aż ponownie spotkamy się w Muranowie. Mamy możliwość pokazania przedpremierowo kilku naszych tytułów, m.in. 'La Gomery' Corneliu Porumboiu i 'Ludzkiego głosu' Pedra Almodovara. Jeśli zaś chodzi o tytuły innych dystrybutorów, których przedpremiery negocjowaliśmy dosyć długo, decyzje jeszcze się klarują" - poinformował PAP Jakub Gutek z kina Muranów.

Dodał, że decyzja rządu o możliwości wcześniejszego otwarcia kin zaskoczyła środowisko, które "dwa tygodnie temu bez rezultatu lobbowało za przyspieszeniem otwarcia kin". "Z jednej strony to dobrze, że możemy otworzyć się wcześniej, z drugiej - kina, zwłaszcza duże, i dystrybutorzy w bardzo krótkim czasie muszą znowu wszystko zaplanować. To jest dosyć skomplikowana układanka w momencie, gdy tytułów czekających w kolejce przez wiele miesięcy uzbierało się bardzo dużo. W kontraktach jest dużo zobowiązań i przesuwanie dat nie jest aż takie proste. Nie mówiąc o przeglądach i festiwalach, które też planuje się z wyprzedzeniem. Natomiast ten rok nauczył nas, że musimy być elastyczni, reagować na bieżąco, więc podejmujemy to wyzwanie" - powiedział Gutek.

Jak zapewnił, pracownicy kina Muranów bardzo dbają o zasady bezpieczeństwa. "Pilnujemy odstępów między miejscami w salach, pilnujemy zakładania maseczek, dezynfekcji itd. Mamy poczucie, że w kinie stosunkowo łatwiej to kontrolować niż w innych miejscach czy usługach. Dodatkowo w czasie seansu ludzie nie rozmawiają, emisja wirusów jest więc naprawdę bardzo mocno ograniczona" - ocenił Gutek.

Reaktywację w przyszły piątek zapowiedziało również kino Elektronik. "Wracamy do Was 21 maja!!! Cieszycie się?" - ogłoszono na profilu Elektronika na Facebooku.

Decyzji o ewentualnej wcześniejszej reaktywacji nie podjęła jeszcze sieć Helios. "Na ten moment nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy zdążymy przygotować się do wcześniejszego uruchomienia naszych obiektów. Prowadzimy zaawansowane procesy rekrutacyjne załogi niezbędnej do otwarcia kin planowanego na 29 maja oraz jesteśmy w trakcie rozmów z dystrybutorami o repertuarze, którym chcieliśmy przywitać widzów w kinach w ostatni weekend maja" - wyjaśniła dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Agory Nina Graboś. Dodała, że tytuły, które Helios planuje pokazać widzom na początek to m.in. "Druga połowa", "Nomadland", "Ojciec", "Psy i Koty 3" oraz "Mortal Kombat".

Spółka Multikino S.A. planuje otworzyć swoje kina w piątek 28 maja, a więc o dzień wcześniej niż pierwotnie zakładała. "Podczas konferencji, która odbyła się 28 kwietnia br., zostaliśmy poinformowani, że kina mogą zostać otwarte 29 maja br. Nasz kompleksowy plan związany ze wznowieniem działalności powstał w oparciu o wskazany wtedy termin. Powyższą datę zakomunikowaliśmy niezwłocznie naszym widzom oraz partnerom biznesowym. Od tamtego dnia prowadzimy rozmowy z dystrybutorami filmowymi w zakresie przygotowania atrakcyjnego, zarówno polskiego jak i zagranicznego, repertuaru dla naszych widzów" - podkreślono w komunikacie przesłanym PAP.

Jak zapowiedział członek zarządu Multikino S.A. Mariusz Spisz, "pierwsze tygodnie po ponownym otwarciu będą obfitowały w szereg premier polskich i zagranicznych, w tym: nagradzane Oscarami 'Nomadland', 'Ojciec' czy 'Minari' oraz liczne propozycje dla całych rodzin - 'Co w duszy gra', 'Cruella' oraz 'Krudowie 2'". "Nie zabraknie też megaprodukcji - na czele z 'Godzilla vs Kong' oraz 'Szybcy i Wściekli 9'. Na miłośników polskiego kina czekać będą m.in. takie propozycje jak 'Druga połowa', 'Magnezja' czy 'W jak Morderstwo'. Multikino nie zapomina też o fanach piłki nożnej - już 29 maja w wybranych kinach sieci kibice będą mogli obejrzeć na wielkim ekranie finał Ligi Mistrzów, a już kilka tygodni później - wybrane mecze EURO 2021" - przekazał.

Sieć Cinema City obecnie przygotowuje kina, aby móc przywitać widzów 29 maja. "Na ten moment nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych oficjalnych informacji, które szczegółowo określałyby warunki na jakich możliwe będzie wcześniejsze otwarcie kin. Potrzebujemy czasu by przeanalizować wszystkie istotne informacje i wówczas podamy właściwą datę tak aby móc dostarczyć naszym widzom najlepsze doświadczenia kinowe" - napisała w przesłanej PAP informacji dyrektor marketingu i PR Cinema City Katarzyna Opertowska.

"Oczywiście uważamy, iż jest to dobra wiadomość zwłaszcza dla kinomanów, którzy z utęsknieniem wyczekują nadchodzących filmowych premier. Wszelkie informacje na temat potwierdzonej daty naszego otwarcia dostępne będą na naszej stronie internetowej oraz naszych mediach społecznościowych. Na otwarcie kin dystrybutorzy przygotowali bardzo szeroką i atrakcyjną ofertę filmową. Będzie można obejrzeć 'Cruellę', 'Nomadland', 'Mortal Kombat', 'Drugą połowę' oraz wiele innych. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie" - dodała.

W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od piątku 21 maja działalność w przestrzeni zamkniętej będą mogły prowadzić instytucje kultury - kina, teatry, opery i filharmonie. Pierwotnie umożliwienie im działania planowano od 29 maja. Instytucje te będą mogły udostępniać publiczności do 50 proc. miejsc na widowni. Muszą też przestrzegać reżimu sanitarnego, a uczestnicy wydarzeń nie będą mogli spożywać na miejscu napojów i posiłków.