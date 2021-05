Od 21 maja otwarte kina studyjne

Od piątku warszawskie kina studyjne i multipleks Helios otwierają swoje sale dla widzów. W repertuarze m.in. premierowe pokazy "Ludzkiego głosu" Pedra Almodovara i "Ojca" Floriana Zellera oraz przedpremiera "Nomadland" Chloe Zhao. Kina sieci Multikino i Cinema City wznowią działalność w przyszłym tygodniu.

W kinach można już zobaczyć m.in. "Ojca" - z oscarową rolą Anthony'ego Hopkinsa /materiały prasowe

Reklama

W ubiegłą środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 21 maja działalność w przestrzeni zamkniętej będą mogły prowadzić instytucje kultury - kina, teatry, opery i filharmonie. Pierwotnie umożliwienie im działania planowano od 29 maja. Instytucje te mogą udostępniać publiczności do 50 proc. miejsc na widowni. Muszą też przestrzegać reżimu sanitarnego, a uczestnicy wydarzeń nie mogą spożywać na miejscu napojów i posiłków.

Reklama

W Warszawie od piątku będzie czynne kino Muranów, które - tuż po północy - przedpremierowo pokaże widzom "Na rauszu" Thomasa Vinterberga, nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu międzynarodowego. W pierwszych dniach po otwarciu zaplanowano także m.in. przedpremierowe pokazy laureata Oscara w kategorii najlepszy film "Nomadland" Chloe Zhao, "Minari" Lee Isaaca Chunga i "La Gomery" Corneliu Porumboiu oraz premierę "Ludzkiego głosu" Pedra Almodovara. "Zdecydowaliśmy, że otworzymy się we wcześniejszym możliwym terminie. Widzowie czekają, są spragnieni kina, my też nie możemy się doczekać aż ponownie spotkamy się w Muranowie" - mówił w ubiegłym tygodniu PAP Jakub Gutek z kina Muranów.

Jak zapewnił, pracownicy kina Muranów bardzo dbają o zasady bezpieczeństwa. "Pilnujemy odstępów między miejscami w salach, pilnujemy zakładania maseczek, dezynfekcji itd. Mamy poczucie, że w kinie stosunkowo łatwiej to kontrolować niż w innych miejscach czy usługach. Dodatkowo w czasie seansu ludzie nie rozmawiają, emisja wirusów jest więc naprawdę bardzo mocno ograniczona" - ocenił Gutek.

Od 21 maja będzie można odwiedzać również kino Elektronik. "Kina studyjne nie korzystają z ulg czynszowych, więc dla nas każdy tydzień grania dłużej to szansa na powracanie do normalności, zwłaszcza w tak trudnym okresie jak teraz, gdy zaczynamy konkurować z ładną pogodą i urlopami i przy zakończonym 30 kwietnia programie pomocowym PISF. Prowadzone są prace nad jego przedłużeniem i mocno trzymamy za nie kciuki, ale póki oficjalnie to nie nastąpi kina studyjne przez cały maj pozostają bez żadnego wsparcia" - zwróciła uwagę menedżer kina Marlena Gabryszewska.

Dodała, że "przyśpieszenie otwarcia być może trochę rozluźni bardzo bogaty kalendarz czerwcowych premier, a na pewno da szansę małym arthouse'owym tytułom, by zaistnieć bez konkurowania z dużymi tytułami". "Świetnego repertuaru nie zabraknie. Planujemy w repertuarze takie hity, jak 'Nomadland', 'Minari', 'Na rauszu', 'Ojciec', czekamy na polskie produkcje 'Sweat', 'Śniegu już nigdy nie będzie'. Wrócimy także do starszych tytułów, które świetnie radziły sobie przed lockdownem i nie zdążyły się zgrać: 'Obiecująca. Młoda. Kobieta' czy 'Zabij to i wyjedź z tego miasta'" - poinformowała Gabryszewska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ojciec" [trailer] materiały prasowe

W piątek powraca też kino Iluzjon, w którym będzie można obejrzeć m.in. "Twarze, plaże" Agnes Vardy i "M - morderca" Fritza Langa. "W pierwszych tygodniach po wznowieniu działalności kina skupimy się na repertuarze retro. Powrócimy do cyklu Retrodreszcze, zaplanowaliśmy również cykl Europejskie wakacje" - przekazała odpowiedzialna za kontakty z mediami Eliza Łukomska.

W najbliższy weekend swoje sale otworzą dla widzów również kina Luna, Kinoteka, Amondo oraz Helios Blue City, podobnie jak wszystkie kina tej sieci w Polsce. "W repertuarze, poza regularnymi seansami, znajdziecie dla siebie także różnorodne projekty specjalne" - podała sieć w ubiegły czwartek. "Oczywiście zadbamy także aby każdy z Was czuł się komfortowo podczas filmowych wizyt, naturalnie będziemy stosować się do wszelkich wymogów dotyczących higieny i bezpieczeństwa" - dodano w komunikacie.

Spółka Multikino S.A. ogłosiła, że wznowi działalność 28 maja, a więc o dzień wcześniej niż pierwotnie zakładała. "Podczas konferencji, która odbyła się 28 kwietnia br., zostaliśmy poinformowani, że kina mogą zostać otwarte 29 maja br. Nasz kompleksowy plan związany ze wznowieniem działalności powstał w oparciu o wskazany wtedy termin. Powyższą datę zakomunikowaliśmy niezwłocznie naszym widzom oraz partnerom biznesowym" - wyjaśniono w komunikacie.

Jak zapowiedział członek zarządu Multikino S.A. Mariusz Spisz, "pierwsze tygodnie po ponownym otwarciu będą obfitowały w szereg premier polskich i zagranicznych, w tym: nagradzane Oscarami 'Nomadland', 'Ojciec' czy 'Minari' oraz liczne propozycje dla całych rodzin - 'Co w duszy gra', 'Cruella' oraz 'Krudowie 2'". "Nie zabraknie też megaprodukcji - na czele z 'Godzilla vs Kong' oraz 'Szybcy i wściekli 9'. Na miłośników polskiego kina czekać będą m.in. takie propozycje jak 'Druga połowa', 'Magnezja' czy 'W jak morderstwo'. Multikino nie zapomina też o fanach piłki nożnej - już 29 maja w wybranych kinach sieci kibice będą mogli obejrzeć na wielkim ekranie finał Ligi Mistrzów, a już kilka tygodni później - wybrane mecze EURO 2021" - przekazał.

Wideo "Nomadland" [trailer]

Tego samego dnia, 28 maja, przywita widzów sieć Cinema City. "Na otwarcie kin dystrybutorzy przygotowali bardzo szeroką i atrakcyjną ofertę filmową. Będzie można obejrzeć 'Cruellę', 'Nomadland', 'Mortal Kombat', 'Drugą połowę' oraz wiele innych. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie" - napisała w przesłanej PAP informacji dyrektor marketingu i PR Cinema City Katarzyna Opertowska.