Od 12 czerwca w Kalifornii znów będzie można kręcić filmy

Zdjęcia do produkcji realizowanych w Kalifornii będą mogły zostać wznowione 12 czerwca to data. Taką decyzję ogłosił gubernator tego stanu Gavin Newsom. Każda z ekip filmowych przed rozpoczęciem pracy na planie będzie musiała jednak zdobyć stosowną zgodę lokalnych władz sanitarnych.

W Hollywood już niebawem znów będzie można kręcić filmy /CHRIS PITTAM /East News

Wszystkie produkcje, jakie realizowano na terenie stanu Kalifornia, gdzie mieści się Hollywood, zostały wstrzymane na początku marca z powodu wybuchu pandemii COVID-19. Nie wiadomo było, kiedy filmowcy wrócą na plany. Teraz okazuje się, że może wydarzyć się to o wiele wcześniej niż zakładano w najbardziej czarnych scenariuszach.



Przedstawiciele miejscowego przemysłu filmowego opracowali 22-stronicowy dokument, w którym przedstawili rozwiązania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na planach filmowych. Wezwali w nim m.in. do regularnego badania temperatury wszystkich osób będących na planach, stosowania się do zasad dystansowania społecznego oraz używania masek ochronnych. Według szacunków, zastosowanie tych protokołów ma zwiększyć koszty produkcji nawet o 20 proc.

Reklama

Dyrektorka Kalifornijskiego Departamentu Zdrowia Publicznego dr Sonia Angell ustosunkowała się do sugerowanej przez gubernatora daty 12 czerwca w specjalnym oświadczeniu. "W najbliższym czasie będziemy publikować wytyczne, na podstawie których będzie można rozpoczynać zdjęcia po zastosowaniu stosownych modyfikacji. Ważne jest by pamiętać, że te wytyczne nie oznaczają automatycznego startu produkcji. Ostateczną decyzję będą musieli wydać przedstawiciele lokalnych władz sanitarnych przy jednoczesnym poinformowaniu o szczegółach zasad bezpieczeństwa skrojonych pod konkretne produkcje" - napisała.

Od 12 czerwca w Kalifornii będą mogły wznowić swoją działalność również szkoły, przedszkola oraz kasyna.