Octavia Spencer w musicalu na podstawie "Opowieści wigilijnej"

Trwają przygotowania do nowej adaptacji "Opowieści wigilijnej". Realizowany przez platformę streamingową Apple TV+ film zatytułowany "Spirited" ma być jej musicalową wersją. Jak informuje portal "Collider", w obsadzie produkcji są już Will Ferrell i Ryan Reynolds, a wiele wskazuje na to, że dołączy też do nich nagrodzona Oscarem za rolę w filmie "Służące" Octavia Specer.

Octavia Spencer nie stroni w ostatnim czasie od projektów realizowanych przez serwisy streamingowe /Larry Busacca /Getty Images

Twórcami traktowanego priorytetowo projektu musicalu są Sean Anders i John Morris ("Tata kontra tata"), którzy wyreżyserują "Spirited" na podstawie napisanego przez siebie scenariusza. Według informacji podawanych przez dobrze poinformowane źródła, Ryan Reynolds wcieli się w tym filmie w postać inspirowaną Ebenezerem Scrooge’m. W trakcie świąt Bożego Narodzenia nawiedzają do duchy przeszłego, teraźniejszego i przyszłego Bożego Narodzenia.



Spodziewane jest, że Will Ferrell wcieli się w postać ducha teraźniejszego Bożego Narodzenia. Octavia Spencer ma wcielić się w rolę współpracownika postaci Reynoldsa, którą będzie uczyć otwartości i dobrego serca dla innych. Według tych informacji, Spencer osobiście zaśpiewa swoje piosenki, choć przedstawiciele Apple nie komentują całej sprawy.

Platforma streamingowa Apple TV+ pokłada dużą wiarę w projekcie tego filmu. W wyścigu o prawa do jego zrealizowania pozostawiła w pokonanym polu m.in. Netflix, Paramount i Warner Bros. Skalę ryzyka pokazują przewidywane koszty. Szacuje się, że Ferrell i Reynolds zarobią za udział w "Spirited" po 30 milionów dolarów, a kolejne 10 milionów trafi do kieszeni duetu twórców. Daje to 70 milionów dolarów, które trzeba będzie zapłacić, zanim na planie padnie pierwszy klaps.

Dla Octavii Spencer byłaby to kolejna po serialu "Truth Be Told" rola w produkcji platformy Apple TV+. Popularna aktorka nie stroni od projektów realizowanych przez serwisy streamingowe. Zobaczyć ją można m.in. na Netfliksie (w filmie "Własnymi rękoma: Historia Madam C.J. Walker" oraz czekającym na premierę filmie "Thunder Force", w którym zagra u boku Melissy McCarthy), HBO Max ("Wiedźmy") czy na Amazon Prime (czekający na premierę film "Invasion").