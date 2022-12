Octavia Spencer dołączyła do grona osobistości ze świata show-biznesu, które otrzymały własną gwiazdę w kultowej Hollywoodzkiej Alei Sławy. Uroczysta ceremonia odsłonięcia nowej pięcioramiennej gwiazdy na bodaj najsłynniejszym chodniku Stanów Zjednoczonych odbyła się 8 grudnia.

"Octavia Spencer jest jedną z najbardziej urzekających hollywoodzkich aktorek, występującą w wielu filmach, dzięki którym zyskała rzeszę fanów na całym świecie. Za swoją wybitną pracę zdobyła cenne trofea, które uchodzą za szczególnie pożądane w branży filmowej. Cieszymy się, że możemy przyznać jej jedyną nagrodę, którą będzie mogła dzielić się z fanami, gdy ci będą dotykać jej gwiazdy i robić sobie z nią zdjęcia" - oświadczyła Ana Martinez, producentka Hollywood Walk of Fame.

Reklama

Octavia Spencer: Kulminacja moich marzeń i ciężkiej pracy

W uroczystości udział wzięli sławni znajomi i współpracownicy Spencer - partnerujące jej w "Służących" Viola Davis i Allison Janney oraz Will Ferrell , u boku którego aktorka wystąpiła w tym roku w bożonarodzeniowym musicalu "Świąteczny duch". "To, że zostałam na zawsze ugruntowana w mitologii tego niezwykłego miasta i całego przemysłu filmowego, jest dla mnie niesamowitym zaszczytem. Muszę przyznać, że potrzebowałam chwili, by w pełni pojąć głębię i znaczenie tego wydarzenia. A jest ono kulminacją moich marzeń i ciężkiej pracy, którą wykonałam po sprawiedliwym okresie porażek i odrzuceń" - powiedziała Spencer, nie kryjąc wzruszenia.

Urodzona 25 maja 1970 roku w Montgomery w Alabamie gwiazda kina pierwsze kroki w branży stawiała jako asystentka reżysera castingu. Na ekranie zadebiutowała jednozdaniową rolą w dramacie prawniczym "Czas zabijania" z 1996 roku. Sportretowała w nim pielęgniarkę, która opiekowała się bohaterką graną przez Sandrę Bullock .



Pierwszą znaczącą pozycją w portfolio Spencer jest rola w serialu "Brzydula Betty" z 2006 roku. Ogromne uznanie wśród widzów i krytyków aktorka zdobyła pięć lat później, gdy wystąpiła we wspomnianym dramacie "Służące" Tate'a Taylora . Za swoją kreację otrzymała Oscara, Złoty Glob, statuetkę BAFTA oraz nagrodę przyznawaną przez Amerykańską Gildię Aktorów Filmowych. Cztery lata temu gwiazda przeszła do historii jako pierwsza czarnoskóra aktorka nominowana do Oscara rok po roku.