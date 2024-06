Ochraniał ją w filmie i w życiu. Wzruszające wspomnienie o zmarłej gwieździe

Costner — gwiazda i producent "Bodyguarda" z 1992 roku — osobiście wybrał Houston do głównej roli w filmie. Piosenkarka wahała się. Planowała rozpocząć karierę aktorską, ale nie chciała od razu grać głównej roli w blockbusterze. Wyrażenie zgody na udział w produkcji zajęło jej niemal rok. Już na planie Costner zapewnił ją, że w razie co, może na niego zawsze liczyć.

Kevin Costner pomagał Whitney Houston na planie "Bodyguarda"

W "Armchair Expert" aktor zdradził, że w czasie zdjęć do "Bodyguarda" zwrócił uwagę na reżysera filmu Micka Jacksona. Miał się on czuć się on niekomfortowo w obecności Houston. Nie potrafił jej prowadzić. Tymczasem piosenkarka była tam całkiem sama, w zupełnie nieznanym środowisku i bez towarzyszącej jej podczas koncertów ekipy — Costner naciskał, by zrezygnowała z jej obecności na czas zdjęć.

Wideo "Bodyguard" (1992)

Ponieważ złożył jej obietnicę, że będzie ją chronił, aktor zaczął prowadzić swoją partnerkę. "Nie chciałem wejść w buty mojego reżysera, ale przyrzekłem coś jej, nie jemu" - stwierdził. Dodał, że w pewnym sensie był jej "wyimaginowanym ochroniarzem".

Wzruszające słowa na pogrzebie piosenkarki

Gdy Houston zmarła niespodziewanie w 2012 roku, Costner przemawiał na jej pogrzebie. "Whitney, którą znałem, przez cały czas, mimo swego sukcesu i światowej sławy, zastanawiała się: czy jestem wystarczająco dobra? Czy jestem wystarczająco ładna? Czy mnie polubią? [...] Whitney, gdybyś mogła mnie teraz usłyszeć — nie byłaś tylko dobra, byłaś wspaniała. Nie byłaś tylko ładna, byłaś tak piękna, jak to tylko możliwe. A ludzie nie lubili cię — kochali cię" - mówił Costner, powstrzymując łzy.