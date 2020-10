"Obraz pożądania": Mick Jagger jako milioner bez skrupułów

Po przeczytaniu scenariusza filmu "Obraz pożądania" Mick Jagger uznał, że świetnie pasuje do postaci Cassidy’ego. "Jest czarującą, ale raczej pełną złej woli osobą. Chociaż mam chyba najmniej czasu ekranowego i tak czułem, że w jego ramach będę w stanie pokazać, kim jest Cassidy" - mówi muzyk.

Mick Jagger w filmie "Obraz pożądania" /Best Film /materiały prasowe

Rockman i jeden z najpopularniejszych brytyjskich muzyków i kompozytorów wszech czasów, znany wszystkim kultowy wokalista The Rolling Stones nie wahał się więc, gdy reżyser Giuseppe Capotondi przyjechał do Londynu i zaproponował mu właśnie tą rolę.



Dla Jaggera to nie pierwsza przygoda ze światem filmu. Muzyk zagrał główną rolę w "Przedstawieniu" w reżyserii Donalda Cammella i Nicolasa Roega, tytułową rolę Neda Kelly'ego w produkcji Tony'ego Richardsona, a także był jednym z ważniejszych bohaterów filmu science fiction "Freejack" Geoffa Murphy'ego.



Filmografia Jaggera obejmuje także małe rólki w adaptacji "Piętna" Seana Mathiasa z 1997 czy też w "Grze w słowa" w reżyserii George'a Hickenloopera. Pojawił się także w dramacie "Enigma", opowiadającym historię z II wojny światowej, w reżyserii Michaela Apteda. Był jednocześnie współproducentem tego ostatniego filmu.



Jego firma, Jagged Films, wyprodukowała dokument "Being Mick", Rolling Stones w blasku świateł" Martina Scorsese, a także biografię Jamesa Browna "Get On Up" i dokument nagrodzony Peabody Award "Mr. Dynamite" w reżyserii laureata Oscara Alexa Gibneya.



Jagger jest współautorem oryginalnego filmu "Long Play", który ostatecznie adaptowano w HBO w postaci serialu "Vinyl". Jagger zrealizował ten projekt wspólnie z Martinem Scorsese. Obecnie rozwija projekty w Warner Bros i Paramount, w tym "The Man Who Invented Rock and Roll", na podstawie opowiadania Sama Phillipsa oraz produkcję filmu o Jerrym Lee Lewisie, a także dokument o masakrze na uniwersytecie w Kencie.



