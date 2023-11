"American Psycho", reż. Mary Harron

Bohaterem " American Psycho " - ekranizacji kontrowersyjnej powieści Breta Eastona Ellisa - jest psychopatyczny seryjny zabójca Patrick Bateman. Inteligentny perfekcjonista, który w ramach wyrwania się z codziennej rutyny, postanawia zabijać ludzi. W kultowej roli głównej wystąpił Christian Bale .

"Drive", reż. Nicolas Winding Refn

Ryan Gosling w filmie " Drive " z 2011 roku wciela się w postać bezimiennego kierowcy, kaskadera filmowego, który w nocy pomaga uciekać przestępcom z miejsc zbrodni. Podobnie jak główny bohater "Zabójcy", jest powściągliwy w emocjach i opanowany aż do momentu, gdy w jego życiu pojawia się kobieta.

"John Wick", reż. David Leitch, Chad Stahelski

John Wick (Keanu Reeves) był najlepszym płatnym zabójcą w Stanach, ale dla ukochanej żony wycofał się z biznesu. Gdy jego ukochana umiera na nieuleczalną chorobę, nie będzie mu dane w spokoju przeżyć żałoby. Syn rosyjskiego mafiosa odbiera mu ostatnią pamiątkę po ukochanej. John Wick postanawia wrócić do gry i dokonać zemsty.

Powstały także kontynuacje z 2017 i 2019 roku. W marcu 2023 "John Wick" powrócił do kin z czwartą częścia.

"Taksówkarz", reż. Martin Scorsese

Głównym bohaterem kultowego "Taksówkarza" w reżyserii Martina Scrosese jest Travis (Robert De Niro), weteran wojenny, który cierpi na bezsenność. Postanawia zatrudnić się jako nowojorski taksówkarz. Jeżdżąc nocnymi ulicami widzi miasto pełne brutalności. Postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i chce sam rozprawić się z przemocą i okrucieństwem.

"Wolny strzelec", reż. Dan Gilroy

W "Wolnym strzelcu" Jake Gyllenhaal wciela się w postać Louisa Blooma, który utrzymuje się z drobnych kradzieży. Jego życie się zmienia, gdy postanawia iść w ślady amatorskiej ekipy, filmującej akcję ratunkową. Louis kupuje własną kamerę i zostaje tytułowym wolnym strzelcem, a nakręcone brutalne reportaże pełne przemocy sprzedaje lokalnej telewizji.

"Siedem", reż. David Fincher

W kultowym "Siedem" Davida Finchera z 1995 roku dwójka policjantów (w tych rolach Morgan Freeman i Brad Pitt) ma za zadanie złapać seryjnego mordercę. Wkrótce dowiadują się, że za brutalnymi zbrodniami stoi psychopata, który dokonuje morderstw zgodnie z kluczem siedmiu grzechów głównych.

"Nikt", reż. Ilya Naishuller

"Nikt" to historia niedocenianego ojca i męża Hutcha Mansella (Bob Odenkirk). Pewnego dnia w domu głównego bohatera dochodzi do włamania. Hutch nie podejmuje żadnej obrony przed przestępcami. Jego nastoletni syn, Blake, oraz żona Becca są rozczarowani jego brakiem reakcji. W efekcie wyzwalają się u Hutcha uśpione, mroczne instynkty, które prowadzą go na ścieżkę zła.