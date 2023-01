"Obecność 4" zakończy serię najbardziej kasowych horrorów?

"Obecność": To koniec kasowej serii horrorów?

"Obecność" to najbardziej kasowa seria horrorów w historii. W 2021 roku po premierze filmu "Obecność 3: Na rozkaz diabła" cykl ten przekroczył dwa miliardy dolarów zysku w kinach na całym świecie. Rok później ogłoszono, że ruszają prace nad czwartą częścią, do której scenariusz napisał David Leslie Johnson-McGoldrick ("Sierota"). O tym, czego się można spodziewać po filmie, opowiedział teraz reżyser dwóch pierwszych części "Obecności", James Wan .

Z jego słów wynika, że może to być ostatnia część serii. "Pracujemy nad nią w tej chwili. To seria bardzo nam bliska. Chcemy więc poświęcić odpowiednio dużo czasu, by zrobić to dobrze. Chcemy przekazać emocje towarzyszące opowieściom o Warrenach, by ewentualnie je zakończyć. Po prostu chcemy zrobić to dobrze i upewnić się, że opowiadamy odpowiednią historię" - powiedział Wan w rozmowie z portalem "Collider". A dopytywany o słowa o ewentualnym zakończeniu cyklu opowieści o Warrenach nie wykluczył tej opcji. "Nigdy niczego nie można być pewnym. Zobaczymy" - dodał.

W czwartej części do ról Lorraine i Eda Warrenów powrócą Vera Farmiga i Patrick Wilson . Nie wiadomo, o czym dokładnie opowiadać będzie film, ale twórcy z pewnością zajmą się jedną ze spraw z archiwum tych współczesnych łowców duchów. Znajdują się w nim jednak setki przypadków opętania, więc trudno uznać to za podpowiedź na temat tego, która z tych opowieści zainteresowała twórców filmu.

Nie wiadomo też, kto wyreżyseruje czwartą część "Obecności". Reżyser "trójki" zajęty jest w tej chwili kręceniem kontynuacji prequelu "Obecności", filmu "Zakonnica" . "Zakonnica 2" trafi do kin 8 września 2023 roku, a do roli siostry Irene powróci w nim... Taissa Farmiga . Według wcześniejszych słów Wana niewykluczone, że siostry Farmiga spotkają się w jednym z filmów uniwersum "Obecności".