"O Yeti!": Animacja zdominowała box office w USA

Animacja "O Yeti!" to najchętniej oglądany film w ten weekend w USA. Film wyprzedził "Downton Abbey" i "Ślicznotki".

Kadr z filmu "O Yeti!" /materiały prasowe

Przed nami "O Yeti!" - niezwykła przygoda, wprost z tłocznych ulic Szanghaju trafimy w zapierające dech w piersiach krajobrazy Himalajów.

Kiedy nastolatka Yi spotyka młodego Yeti na dachu apartamentowca, w którym mieszka, ona i jej psotni przyjaciele - Jin i Peng - nadają mu imię "Everest" i organizują niezwykłą wyprawę, aby magiczne stworzenie wróciło do swej rodziny, mieszkającej w najwyższym punkcie Ziemi. Każdy krok tej wyprawy śledzi jednak Burnish, sprytny milioner, który marzy o schwytaniu Yeti, oraz dr Zara, która pragnie, by Everest wrócił do domu.

W animacji studia Dreamworks zagrali Chloe Bennet, Albert Tsai, Tenzing Norgay Trainor oraz Eddie Izzard. Za reżyserię odpowiadają Jill Culton i Todd Wilderman. Film zarobił w USA 21 milionów dolarów. "O Yeti!" to nowość w zestawieniu.

Kolejni na liście najchętniej oglądanych filmów to "Downton Abbey" i "Ślicznotki".

"Downton Abbey" to serial o tym samym tytule, które trafił na duży ekran. Jest rok 1927. Wracając do domu Granthamów, zobaczymy rodzinę oraz służbę w czasie przygotowań do największego zaszczytu, jaki można sobie wyobrazić - wizyty królewskiej. Film zarobił 14,5 mln dolarów.

Trzecie miejsce zajęły "Ślicznotki". Tytułowe "ślicznotki" pracują w najmodniejszych klubach go-go w Nowym Jorku i tracą wszystkie oszczędności podczas kryzysu 2008 roku. Dziewczyny postanawiają wymierzyć sprawiedliwość wilkom z Wall Street, odpowiedzialnym za kryzys. Obraz zarobił 11,5 mln dolarów.

Oprócz "O Yeti!" nowość tego tygodnia to również muzyczna biografia "Judy". Akcja filmu rozgrywa się w 1968 roku, czyli 30 lat po tym jak Judy Garland zagrała swą flagową rolę Dorotki w "Czarnoksiężniku z Oz".

Aktorka przybywa do Londynu, aby dać serię występów w klubie Talk to the Town. W tle są konflikty z managementem, muzykami oraz związek z Mickeyem Deansem, który został później jej piątym mężem. W filmie pojawią się piosenki Garland, które Renee Zellweger sama śpiewa. W obsadzie znaleźli się również Jessie Buckley, Finn Wittrock i Michael Gambon. W limitowanej liczbie kin film zarobił 3,1 milionów dolarów i zajął siódme miejsce w zestawieniu box office.