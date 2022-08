"O psie, który jeździł koleją" zapowiada się na najważniejszą polską premierę familijną 2023 roku! To przeniesiona we współczesne czasy opowieść znana z uwielbianego dzieła Romana Pisarskiego pod tym samym tytułem. Historia czworonoga wiernego jak Lassie, dzielnego jak Bella i zabawnego jak Beethoven, który od szczenięcia czuł pociąg do wielkiej przygody i swoimi podróżami koleją poruszył miliony serc.



"O psie, który jeździł koleją": Woronowicz i Damięcki w filmie familijnym

W obsadzie wyczekiwanego filmu znaleźli się m.in. Mateusz Damięcki , Monika Pikuła , Adam Woronowicz i Liliana Zajbert. Za kamerą stanęła Magdalena Nieć ( "Detektyw Bruno" ). "O psie, który jeździł koleją" to film, na który widzowie czekali latami - ponadczasowy, międzypokoleniowy, z happy endem i uroczym owczarkiem szwajcarskim w roli głównej. Obraz gwarantujący pełną rozmachu rozrywkę i niezapomniane emocje, przekładające się na wielką lekcję przyjaźni, empatii i ekologii.



Zdjęcie Monika Pikuła i Mateusz Damięcki w "O psie, który jeździł koleją" / Hubert Komerski / materiały prasowe

"O psie, który jeździł koleją" to również kolejna produkcja własna CANAL+ ORIGINAL. A zatem - wskocz do pociągu byle jakiego, dołącz do psa Lampo i przeżyj to, co on podczas pełnych radości i niespodzianek wypraw od Bałtyku aż po szczyty gór.

Zuzia ma dziesięć lat i głowę pełną marzeń. Bardzo chciałaby żyć jak inne dzieci, ale choroba sprawia, że jej codzienność jest pełna ograniczeń. Dobrze wiedzą o tym rodzice dziewczynki - Małgorzata (Monika Pikuła) i pracujący na stacji kolejowej tata - Piotr (Mateusz Damięcki), którzy robią wszystko, żeby wlać w serce dziecka jak najwięcej radości. Pomoże im w tym Lampo - niezwykły psi podróżnik, którego nieoczekiwane pojawienie się w życiu Zuzi odmieni jej świat na zawsze. Tak narodzi się zdumiewająca przyjaźń dziecka i czworonoga, która uczyni z Lampo prawdziwą gwiazdę internetu, a z czasem oczaruje cały kraj. Czy stanie się ona również lekarstwem, którego Zuzia tak bardzo potrzebuje?

Zdjęcie W filmie zobaczymy również Adama Woronowicza / Hubert Komerski / materiały prasowe

W czasie kręcenia filmu priorytetem dla twórców jest komfort zwierząt pracujących na planie. Filmowe owczarki szwajcarskie (w filmie zamiennie występują trzy psy) miały zapewnione warunki godne największych artystów. Na planie psie gwiazdy prowadzone są przez grupę doświadczonych trenerów z Węgier na czele z Zoltanem Horkai, który potrafi "rozmawiać" nie tylko z psami, ale również wilkami, jeleniami i niedźwiedziami. Z polskimi twórcami współpracował już m.in. na planie serialu "Wataha" oraz przeboju "Kobiety mafii". Na swoim koncie ma również udział w wielu hollywoodzkich produkcjach, w tym: "Zawód: Szpieg", "Herkules", "Eragon", czy "Hellboy".