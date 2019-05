Na chwilę przed światową premierę "Pewnego razu... w Hollywood" w Cannes studio Sony wypuściło pierwszy pełen zwiastun najnowszego filmu Quentina Tarantino.

Akcja filmu rozgrywa się w Los Angeles w 1969 roku. Bohaterami obrazu są: Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) i Cliff Booth (Brad Pitt). Rick był kiedyś gwiazdą westernowego serialu telewizyjnego. Cliff to jego kumpel i kaskader.

Obaj próbują się odnaleźć w Hollywood epoki hipisów, które bardzo różni się od miasta, które zastali, kiedy przybyli tu przed laty. Mimo to Rick mieszka w całkiem dobrej okolicy, a jego sąsiadką jest słynna Sharon Tate (Margot Robbie)...

Zwiastun daje mocne podstawy, by wątpić w niedawne wiadomości o wycięciu wszystkich scen z Rafałem Zawieruchą.



Polski aktor wcielił się w reżysera Romana Polańskiego, męża granej przez Robbie Sharon Tate. Oboje widoczni się w kilku scenach w czasie trwania zapowiedzi.



Film wejdzie do polskich kin 9 sierpnia 2019 roku. Światowa premiera odbyła się 21 maja 2019 roku podczas festiwalu w Cannes, gdzie dzieło Tarantino walczy o Złotą Palmę.



"Pewnego razu... w Hollywood" jest bez wątpienia najbardziej wyczekiwanym filmem pokazywanym w Cannes, o czym świadczą rekordowo długie kolejki przed pierwszym pokazem.



Tarantino wystosował dzień przed pokazem list do festiwalowej publiczności, by po zakończonym seansie nie ujawniała nikomu szczegółów fabuły jego ostatniego obrazu.