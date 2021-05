Nowy "Superman"! Clark Kent będzie czarnoskóry?

Gdy ogłoszono, że J. J. Abrams ma zamiar wyprodukować nowego "Supermana", a scenariusz do niego ma napisać szanowany pisarz Ta-Nehisi Coates, pojawiły się także pierwsze doniesienia, że w rolę superbohatera wcieli się czarnoskóry aktor. Informacji było jednak niewiele, a fani pozostawali zdezorientowani. Czego możemy się spodziewać?

Za scenariusz nowego "Supermana" odpowiedzialny ma być pisarz i eseista Ta-Nehisi Coates /Bryan Bedder /Getty Images

Jak informuje "The Hollywood Reporter", "Superman" napisany przez Coatesa i wyprodukowany przez Abramsa jest obecnie na początkowym etapie poszukiwania reżysera.

Wygląda na to, że studio jest zainteresowane znalezieniem czarnoskórego reżysera do filmu, a Abrams pozostałby przy swojej roli producenta. Na pytanie, kogo studio może zatrudnić, nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi. Wiele wskazuje na to, że film prawdopodobnie będzie całkowitym restartem postaci i i stanowić będzie autonomiczną i odrębną całość, niezwiązaną z ostatnimi filmami, w których pojawia się ikoniczny superbohatera, jak: "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" czy "Liga Sprawiedliwości".



Niewykluczone, że film będzie osadzony w XX wieku. Czy będzie to jednak historia Clarka Kenta? Zdaje się, że odpowiedź jest twierdząca, ponieważ tworzony właśnie scenariusz zawiera klasyczną wersję Supermana, pochodzącego z Kryptonu i przybywającego na Ziemię.



Wygląda na to, że wytwórnia Warner Bros nie jest zainteresowana tym, co Henry Cavill i Zack Snyder zrobili z postacią w przeszłości, co oznacza, że Abrams i Coates mogą stworzyć historię, będącą rebootem "Supermana" z czarnoskórym aktorem z tytułowej roli.