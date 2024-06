Nowy projekt twórcy "Diuny". Będzie to "historia miłosna z przyszłości"

Przerwa od "Diuny". Czym teraz zajmie się Denis Villeneuve?

Plany Denisa Villeneuve’a za najbliższe miesiące stopniowo zaczynają się rozrastać.

Nim rozpocznie produkcję trzeciej części "Diuny", chce popracować nad adaptacją legendy literatury science fiction, czyli nad "Spotkaniem z Ramą" Arthura C. Clarke’a. Jakiś czas temu ujawnione zostało, że twórca planuje zająć się także ekranizacją powieści "Nuclear War: A Scenario", odpowiadającą na pytanie, jak wyglądałby świat po wybuchu wojny nuklearnej. Kilkukrotnie wspominał również, że w przyszłości jest zainteresowany stworzeniem dzieła o Kleopatrze VII Filopator.

Harmonogram reżysera powiększył się właśnie o kolejny, interesujący projekt, który planuje niedługo zrealizować. Ponownie jak te wcześniejsze, bazować ma na literaturze. Będzie to ekranizacja książki Kim Bo-young - "I’m Waiting For You".

"I’m Waiting For You": Koreańska powieść otrzyma adaptację

Książka jest zbiorem czterech opowiadań, które łączą motyw głębokich uczuć z przekraczaniem czasoprzestrzeni. Tytułowa opowieść często przedstawiana jest jako "historia miłosna z przyszłości".

Fabuła ukazuje mężczyznę, który z desperackim uporem podróżuje w kierunku Ziemi, by móc ponownie spotkać się z ukochaną. Droga jednak z wielu powodów się wydłuża, a bohater jest świadkiem coraz większego spustoszenia na naszej planecie. Czy zdąży spotkać ukochaną przez całkowitą zagładą?

Ze wszystkich zaplanowanych na najbliższą przyszłość projektów, bardzo prawdopodobne jest, że to właśnie "I'm Waiting For You" zobaczymy przed premierą ostatniej "Diuny". Pozostałe 3 pomysły mają powstać po zakończeniu sagi wśród piasków Arrakis.