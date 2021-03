Nowy projekt autorki "Obiecującej. Młodej. Kobiety."

Sukces produkcji "Obiecująca. Młoda. Kobieta." otworzył przed Emerald Fennell nowe szanse zawodowe. Jedną z nich będzie napisanie scenariusza do filmu "Zatanna" opartego na motywach komiksów wydawnictwa DC Comics. Wyprodukują go studia Warner Bros. i Bad Robot. Nie wiadomo, czy Fennell będzie również reżyserką tego filmu.

Emerald Fennell przełamuje bariery /Frederick M. Brown /Getty Images

Opowiadający o zemście film "Obiecująca. Młoda. Kobieta." z Carey Mulligan w roli głównej, to jedna z najczęściej rozważanych pod kątem nagród produkcji ubiegłego roku. Tylko na zbliżającej się ceremonii rozdania Oscarów film napisany i wyreżyserowany przez Emerald Fennell ma szansę na pięć statuetek. Sama Fennell może triumfować w trzech kategoriach. Nic dziwnego, że nazwisko tej aktorki, która stanęła po drugiej stronie kamery, jest dziś jednym z najgorętszych w branży.



Jak podaje serwis "Deadline", jednym z pierwszych projektów realizowanych przez Fennell na fali tego powodzenia będzie napisanie scenariusza filmu "Zatanna". Jego bohaterka, tytułowa Zatanna, to czarodziejka stworzona na potrzeby komiksu "Hawkman" z 1964 roku przez Gardnera Foksa i Murphy Anderson. Zatanna odziedziczyła swoje magiczne umiejętności po ojcu Zatarze. Była związana z Ligą Sprawiedliwości, spędziła dzieciństwo z Batmanem, a także związała się z Johnem Constantinem. Na małym ekranie można było ją zobaczyć już wcześniej w serialu "Tajemnice Smallville", gdzie przez trzy sezony w postać Zatanny wcielała się Serinda Swan.

Emerald Fennell nie rezygnuje z aktorstwa. Ostatnio można było ją oglądać w serialu Netfliksa "The Crown", w którym wciela się w postać Camilli Parker Bowles. Wszechstronna artystka jest też autorką musicalu "Cinderella", który stworzyła razem z legendarnym Andrew Lloydem Weberem. Widzowie będą mogli go zobaczyć, gdy tylko ponownie otworzone zostaną teatry West Endu.

Zdolna artystka przełamuje bariery. Niedawno Fennell została pierwszą kobietą w historii, która została nominowana do Oscara za reżyserię za fabularny debiut, czyli film "Obiecująca. Młoda. Kobieta.". A razem z reżyserką filmu "Nomadland", Chloe Zhao, zostały szóstą i siódmą kobietą w historii nominowanymi do Oscara za reżyserię. Znajduje się też w bardzo wąskim gronie trzech zaledwie kobiet, które w jednym roku otrzymały trzy nominacje do Oscara. Przed nią tej sztuki udało się dokonać jedynie Sofii Coppoli ("Między słowami") i Fran Walsh ("Władca Pierścieni: Powrót króla").