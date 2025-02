Nowy "Obcy" szybciej niż myśleliśmy! Prace już trwają

"Obcy: Romulus": o czym jest film?

Akcja produkcji rozgrywa się między wydarzeniami przedstawionymi w filmach "Obcy — 8. pasażer Nostromo" a "Obcy — decydujące starcie". Romulus jest z kolei dryfującym w kosmosie wrakiem stacji badawczej. Główna bohaterka, Rain Carradine, pragnie uciec z odległej kolonii górniczej wraz z Andym - robotem stworzonym do opieki nad nią w zastępstwie rodziców. Razem dołączają do grupy młodych buntowników, którzy przejmują opuszczony statek kosmiczny i planują dotrzeć na bezpieczną planetę bez starzenia się - jest to możliwe dzięki wykorzystaniu komór kriogenicznych. Nowi pasażerowie nie spodziewają się jednak, że czyha na nich najbardziej przerażająca forma życia we wszechświecie...

Reklama

Produkcja zarobiła zawrotne 350 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 80 mln dolarów.

Nowy "Obcy" już niedługo?

O kontynuacji "Romulusa" mówiło się od jakiegoś czasu, ale raczej nikt się nie spodziewał, że sequel otrzymamy tak szybko.

Fede Alvarez — reżyser widowiska, zapowiada, że pomimo wciąż trwających prac nad scenariuszem, zdjęcie do nowego filmu rozpoczną się jeszcze w tym roku.

"Rodo (Sayagues, współscenarzysta — przyp. red.) i ja intensywnie nad tym pracujemy. Jesteśmy podekscytowani kierunkiem, w którym możemy podążyć" - zdradził Alvarez w rozmowie z "Empire".

Kontynuacja ma rozwinąć historię Rain Carradine, która zyskała sympatię widzów.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z nową produkcją, to od 15 stycznia 2025 roku jest dostępna na platformie Disney+.