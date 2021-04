Nowy musical twórcy "Once"

John Carney, twórca takich muzycznych filmów jak "Once" i "Młodzi przebojowi", wyreżyseruje musical zainspirowany piosenkami George'a Gershwina. Jednym z producentów filmu "Fascinating Rhythm" ("Fascynujący rytm"), którego tytuł zapożyczony został od tytułu jednego z utworów Gershwina, będzie Martin Scorsese.

"Fascinating Rhythm" będzie nosił tytuł nowego filmu Johna Carneya /Roy Rochlin/FilmMagic /Getty Images

Jak informuje portal "Variety", obok Scorsese, produkcją filmu "Fascinating Rhythm" zajmie się Irwin Winkler ("Rocky", "Chłopcy z ferajny"). A John Carney nie tylko zajmie się reżyserią, ale napisze również scenariusz filmu.



Pomimo inspiracji utworami Gershiwna, twórcy takich kompozycji jak m.in. "Błękitna rapsodia" czy poemat symfoniczny "Amerykanin w Paryżu", nie będzie to jednak film biograficzny poświęcony życiu jednego z najsłynniejszych amerykańskich kompozytorów.



Fabuła filmu "Fascinating Rhythm" opowie o młodej dziewczynie, która wyrusza w magiczną podróż po Nowym Jorku. Zarówno tym współczesnym, jak i tym sprzed lat. Film powstanie przy współpracy spadkobierców Gershwina, dzięki czemu będą mogły znaleźć się w nim wszystkie jego najsłynniejsze kompozycje.



Zmarły w 1937 roku w wieku zaledwie 38 lat George Gershwin skomponował ponad tuzin broadwayowskich musicali. Na jego koncie jest też m.in. opera "Porgy i Bess", z której pochodzi utwór "Summertime". Wśród jego najbardziej znanych piosenek, które często tworzył razem z bratem Irą Gershwinem, są takie kompozycje jak "I Got Rhythm", "Someone to Watch Over Me", "Swanee" czy piosenki skomponowane do filmów z Fredem Astaire’m: "Kłopoty małej pani" i "Zatańczymy". Z tego drugiego pochodzi nominowana do Oscara piosenka "They Can't Take That Away from Me".

John Carney pracował ostatnio nad serialem platformy Amazon Prime "Nowoczesna miłość", którego jest showrunnerem. Z kolei Martin Scorsese niedawno rozpoczął zdjęcia do swojego najnowszego filmu "Killers of the Flower Moon". A 80-letni Irwin Winkler w najbliższych planach ma produkcję filmu "Creed III".