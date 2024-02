Nowy film wizjonerskiego reżysera. Zwiastun wbija w fotel

Akcja filmu "Civil War" rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w ogarniętych chaosem wojny domowej Stanach Zjednoczonych. Fotografka wojenna (Kirsten Dunst) wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego centrum dramatycznych wydarzeń.



"Civil War": Nowy film Alexa Garlanda

W obsadzie oprócz Dunst ("Psie pazury", "Na pokuszenie") znaleźli się: Cailee Spaeny ("Priscilla"), Stephen McKinley Henderson ("Diuna"), Jesse Plemons ("Psie pazury"), Wagner Moura ("Narcos") i Nick Offerman ("Devs", "The Last of Us").



Nominowany do Oscara Alex Garland to jeden z najciekawszych wizjonerskich reżyserów współczesnego kina. Oprócz takich filmów jak "Ex Machina", "Anihilacja" czy "Men", jest również twórcą serialu "Devs" i autorem scenariusza "28 dni później" w reżyserii Danny’ego Boyle’a.

Garland jest również pisarzem. Jego pierwsza powieść "The Beach" ("Niebiańska plaża") szybko zyskała status kultowej i została zekranizowana przez Danny'ego Boyle'a z Leonardo DiCaprio w roli głównej.



"Civil War" to kolejna po "Ex Machina" i "Men" współpraca Garlanda ze studiem A24.

Do Polski "Civil War" wprowadzają Best Film i Monolith Films. Ta pierwsza firma odpowiada za dystrybucję kinową filmu.