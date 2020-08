Nowy film Steve'a McQueena otworzy Festiwal Filmowy w Londynie

7 października startuje 64. Festiwal Filmowy w Londynie. Podobnie do wielu innych tegorocznych festiwali filmowych, odbędzie się on w dużej części w formie wirtualnej. W kinach będzie można zobaczyć dwanaście festiwalowych tytułów, a ponad 50 będzie miało swoje seanse online. Na kinowych ekranach wyświetlony zostanie m.in. otwierający festiwal najnowszy film zdobywcy Oscara, Steve'a McQueena ("Zniewolony. 12 Years a Slave") - "Mangrove". Główną rolę zagrała w nim Letitia Wright ("Czarna Pantera").

Letitia Wright w scenie z filmu "Mangrove" /materiały prasowe

"Jestem bardzo szczęśliwy, że 'Mangrove' otworzy tegoroczny festiwal w Londynie. Choć podejmowane w nim tematy są uniwersalne, ten film to londyńska opowieść. Może i wydarzenia w nim opowiedziane miały miejsce 50 lat temu, ale są ważne teraz tak samo, jak były ważne kiedyś" - powiedział reżyser filmu, Steve McQueen.



"Mangrove" opowie o wydarzeniach z końca lat 60. ubiegłego wieku. Tytuł filmu został zapożyczony od nazwy restauracji, która w 1968 roku została założona w zachodnim Londynie przez aktywistę i działacza społecznego Franka Crichlowa. Skupiając wokół siebie społeczność karaibską, stała się celem miejscowej policji. Pomiędzy 1969 i 1970 rokiem aż dwanaście razy była miejscem bezpodstawnych policyjnych nalotów, które miały doprowadzić do jej zamknięcia. W odpowiedzi doszło do demonstracji, w których protestujący domagali się zostawienia restauracji w spokoju. Dziewięcioro uczestników tych protestów trafiło do aresztu. W 1971 roku rozpoczął się ich proces, w którym podjęty został temat rasizmu wśród funkcjonariuszy policji.

Napisany przez McQueena i Alastaira Siddonsa "Mangrove" to jeden z pięciu filmów wyreżyserowanych przez McQueena, które wejdą w skład poświęconej tematowi rasizmu antologii filmów pod wspólnym tytułem "Small Axe". Tytuł wywodzi się od afrykańskiego powiedzenia: "Jeśli ty jesteś wielkim drzewem, to my jesteśmy małym toporkiem". Spopularyzował je Bob Marley w piosence "Small Axe" z albumu "Burnin". Pozostałymi filmami wchodzącymi w skład tej antologii będą: "Lovers Rock", "Education", "Alex Wheatle" oraz "Red, White and Blue". Będzie je można zobaczyć na antenie stacji BBC One oraz na platformie streamingowej Amazon Prime.

"Nowa antologia Steve'a McQueena trafia z premierą w idealny czas, gdy w świetle protestów na całym świecie podejmowany jest temat rasizmu i nierówności społecznych. Potężny głos McQueena rzuca wyzwanie zastałemu światu, domagając się też zmian w brytyjskim przemyśle filmowym" - skomentowała "Small Axe" dyrektorka londyńskiego festiwalu, Tricia Tuttle.