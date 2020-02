Nowy film Pedro Almodovara. Po angielsku!

Ostatnie miesiące były dla Pedro Almodovara czasem intensywnej promocji jego ostatniego filmu "Ból i blask". Jeden z najbardziej oryginalnych twórców światowego kina wróci teraz do pracy. Poznaliśmy szczegóły dwóch projektów, z którymi będzie związany.

Almodovar zdradził, że kolejnym projektem, jaki wyreżyseruje będzie krótkometrażowy film z Tildą Swinton w roli głównej. Oparty na motywach monodramu "Głos ludzki" autorstwa Jeana Cocteau. Zaraz potem Almodovar wejdzie na plan kolejnego filmu pełnometrażowego w swojej karierze. Będzie to "A Manual for Cleaning Women" oparty na motywach zbioru opowiadań Lucii Berlin.

Obydwie produkcje będą pierwszymi filmami Almodovara nakręconymi w języku angielskim. Współpracownicy artysty potwierdzają, że choć nie jest znany dokładnie termin rozpoczęcia prac nad obydwoma filmami, to ekranizacja "Głosu ludzkiego" ma pomóc Almodovarowi w odnalezieniu się na anglojęzycznym rynku i przyzwyczajeniu się do wyzwań stojących przed reżyserem kręcącym filmy w innym języku.

Napisany przez Cocteau monodram "Głos ludzki" zainspirował Almodovara już w trakcie pisania scenariusza do nominowanego do Oscara filmu "Kobiety na skraju załamania nerwowego" z 1988 roku. Teraz chciałby uaktualnić wymowę napisanego w 1928 roku dzieła, opowiadającego o ostatniej rozmowie telefonicznej pomiędzy kobietą a jej kochankiem.

"To dziwne, gdy znajomi pytają mnie o kolejne projekty i są naprawdę zaskoczeni, gdy mówię im, że chciałbym zrobić 15-minutową krótkometrażówkę. To historia, w której się zakochałem i jestem bardzo szczęśliwy, że znów mogę się z nią zmierzyć" - powiedział Almodovar. Reżyser jest autorem scenariusza, który został napisany po hiszpańsku, a potem przetłumaczony na angielski. Według Almodovara to bardzo osobista historia, a zarazem wizualny eksperyment.

"Z całą akcją kręcącą się wokół postaci granej przez Swinton i jej psa, projekt pozwala filmowcowi na urzeczywistnienie marzenia o takiej współpracy z aktorką. Potrzebujesz odczuć, że jest ktoś, kto w pełni cię rozumie. W przypadku Tildy jest dokładnie tak, jak sobie wymarzyłem. Jest otwarta, inteligentna, daje mi dużo pewności siebie. W trakcie prób jesteśmy bardzo blisko i rozumiemy się w całości" - chwali reżyser Tildę Swinton.

Gotowa jest już również pierwsza wersja scenariusza filmu "A Manual for Cleaning Women", do którego zdjęcia mają rozpocząć się do końca 2020 roku. Z projektem związanych jest dwóch aktorów, jednak Almodovar nie zdradził jeszcze, o kogo chodzi.