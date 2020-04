​Nowy film o Batmanie. Na jakim etapie wstrzymano prace z powodu koronawirusa?

W połowie marca z powodu pandemii koronawirusa wstrzymano prace na planach wszystkich produkcji hollywoodzkiego studia Warner Bros., w tym zdjęcia do nowego filmu o Batmanie. Na jakim etapie jest produkcja?

Robert Pattinson wciela się w postać Batmana /Invision /East News

W reżyserowanym przez Matta Reevesa "The Batman" po raz pierwszy kostium człowieka-nietoperza założy Robert Pattinson. W wywiadzie dla portalu "Deadline" reżyser wyznał, na jakim etapie są aktualnie zdjęcia.

"Film nie trafił póki co na stół montażowy. Właściwie nakręciliśmy dopiero jedną czwartą materiału. Przeglądam więc zarejestrowane ujęcia i czekam na to, co przyniesie czas. Zbyt wcześnie na to, by mówić, kiedy zdjęcia mogłyby zostać wznowione" - twierdzi Reeves.

Nie wiadomo, ile potrwa przymusowe wstrzymanie produkcji. Jeśli przedłuży się ono o kolejny miesiąc lub dwa, zagrożony może być termin premiery filmu, który został wyznaczony na 25 czerwca 2021 roku.

Tuż przed przerwą w zdjęciach filmowcy pracowali w Londynie, a w planach były przenosiny do Liverpoolu. Na pytanie o to, czy sceny, które miały być nakręcone w stolicy Anglii mogłyby zostać dokończone gdzie indziej, Reeves odpowiedział, że nie ma takiej możliwości.

Na pewno nie zmieni się scenariusz filmu.

"Dwa lata pracowałem nad tą historią i jest to bardzo przemyślana przeze mnie i moich współpracowników opowieść noir" - mówi w tym samym wywiadzie Reeves, który najwyraźniej nie zamierza wykorzystać przerwy w zdjęciach na dopracowanie scenariusza.

Cieszy się jednak z możliwości głębszego przemyślenia tego, co jeszcze czeka ekipę na planie filmu "The Batman".

"Kiedykolwiek byś nie kręcił, takie sytuacje się zdarzają. Niespodziewane wydarzenia na planie, których nie byłeś w stanie przewidzieć. (...) Wygląda na to, że otrzymaliśmy możliwość zgłębienia niektórych elementów filmu. Przy takich produkcjach nigdy nie masz wystarczającej ilości czasu na przemyślenie wszystkiego. Są bowiem wyjątkowo skomplikowane i zaplanowane na dużą skalę. Mam więc dłuższą chwilę na pomyślenie o tym, jak mam zamiar poradzić sobie z dużymi scenami, jakie są przede mną" - mówi Reeves.

W obsadzie filmu obok Roberta Pattinsona zobaczymy jeszcze m.in. Zoe Kravitz w roli Kobiety-Kota, Paula Dano jako Człowieka-Zagadkę, Colina Farrella jako Pingwina oraz Jeffreya Wrighta w roli komisarza Gordona.