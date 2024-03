Nowy film Netfliksa budzi duże kontrowersje. Co nas czeka?

Od napięcia towarzyszącego trudnym negocjacjom producentki Sam McAlister z pałacem Buckingham aż po oszałamiającą potyczkę dziennikarki Emily Maitlis z księciem - "Mocny temat" to opowieść o kobietach, które wykazały się ogromną odwagą i nie cofnęły się przed niczym, aby świat usłyszał tę historię.

W postać Emily Maitlis wcieliła się Gillian Anderson, księcia Andrzeja zagrał Rufus Sewell. Na ekranie zobaczymy także Billie Piper (Sam McAllister) i Keeley Hawes (Amanda Thirsk).

Reklama

Za reżyserię "Mocnego tematu" odpowiada Philip Martin ("The Crown"), autorem scenariusza jest Peter Moffat ("Your Honor").



Szokujący wywiad BBC z księciem Andrzejem

Ten ostatni oparł go na motywach książki Sam McAlister zatytułowanej "Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews" ("Za kulisami najbardziej szokujących wywiadów BBC"). Autorka opisuje w niej, w jaki sposób jej i innym dziennikarzom BBC udało się namówić księcia na rozmowę, którą wyemitowano dwa miesiące po śmierci Jeffreya Epsteina.



Wywiad z księciem Andrzejem przeprowadziła Emily Maitlis. Dziennikarka dokładnie przepytała go o znajomość z Epsteinem i związaną z nim Ghislaine Maxwell. Ta ostatnia została skazana za handel dziećmi i inne przestępstwa. W trakcie wywiadu książę Andrzej powiedział, że żałuje, iż wciąż wiązany jest z Epsteinem, który w 2008 roku przyznał się do winy w sprawie nagabywania dzieci. Nie przeprosił jednak ofiar Epsteina, co wzbudziło oburzenie opinii publicznej.



Po emisji tego wywiadu książę Andrzej został odsunięty od królewskich obowiązków. Nie był obecny także w trakcie hucznie obchodzonego Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II i wydarzeń z nim związanych zorganizowanych z okazji jej 70-lecia na brytyjskim tronie.



Zdjęcie Rufus Sewell, Gillian Anderson i Keeley Hawes w filmie "Mocny temat" / PETER MOUNTAIN/NETFLIX / materiały prasowe

"Mocny temat": Kiedy premiera?