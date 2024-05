Nowy film Jana Komasy z międzynarodową obsadą i oscarowym scenarzystą

Wytwórnia Aurum Film ogłosiła powstanie nowego międzynarodowego projektu. "The Noise of Time" opowie o życiu kompozytora Dmitrija Szostakowicza. Za kamerą stanie Jan Komasa, reżyser nominowanego do Oscara "Bożego Ciała". W obsadzie znalazły się gwiazdy światowego kina.

Zdjęcie Jan Komasa / Rodin Eckenroth / Stringer / Getty Images