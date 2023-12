"Black Adam" - premiera 15 grudnia

"Black Adam" to pierwszy w historii film fabularny, który opowiada historię tytułowego bohatera, znanego z komiksów wydawnictwa DC. Obraz wyreżyserował Jaume Collet-Serra ( "Wyprawa do dżungli" ). W tytułową rolę wciela się Dwayne Johnson .

W starożytnym Kahndaqu niewolnik Teth Adam otrzymał nieograniczoną moc bogów. Wykorzystał ją jednak do zemsty, za co został uwięziony. Teraz, 5000 lat później, odzyskuje wolność i ponownie wymierza światu mroczną sprawiedliwość. Po odmowie poddania się Teth Adam musi się zmierzyć ze współczesnymi herosami, znanymi jako Stowarzyszenie Sprawiedliwości. Tworzą je Hawkman, Doktor Fate, Atom Smasher i Cyclone. Ich celem jest ponowne uwięzienie Adama na wieki...

"Black Adam" dostępny na Netfliksie od 15 grudnia.

Zdjęcie Dwayne Johnson jako Black Adam / materiały prasowe

"Maestro" - premiera 20 grudnia

Wiadomości "Maestro": Bradley Cooper przygotowywał się sześć lat do zagrania jednej sceny "Maestro" Bradleya Coopera to epicka opowieść o twórczości i życiu dyrygenta i kompozytora Leonarda Bernsteina (w tej roli sam reżyser). Tytułowemu bohaterowi towarzyszymy na przestrzeni wielu dekad, Coopera oglądamy więc jako Bernsteina zarówno na początku jego artystycznej kariery, jak i pod koniec życia.

Netflix zapowiada "Maestro" jako "list miłosny do życia i sztuki", zdradzając, że film Bradleya Coopera to "wypełniony emocjami epicki portret rodziny i miłości".

"Maestro" dostępny na Netfliksie od 20 grudnia.

"Poskromienie złośnicy 2" - premiera 20 grudnia

"Poskromienie złośnicy 2" to kontynuacja komedii romantycznej, która miała premierę w Netfliksie w kwietniu 2022. W obrazie w reżyserii Anny Wieczur-Bluszcz główne role zagrali Magdalena Lamparska i Mikołaj Roznerski. Film opowiadał o naukowczyni o złamanym sercu (Lamparska), która wraca na Podhale, by zacząć od nowa. Jej chytry brat usiłuje przekonać ją do sprzedaży ziemi, zatrudniając przystojnego nieznajomego (Roznerski).

Po wydarzeniach z pierwszej części, życie Kasi i Patryka przypomina piękną, góralską bajkę. Wszystko jednak zaczyna się sypać, gdy Kasia udaje się na krótki wyjazd do Ameryki. Jej wyjazd z Zakopanego wywołuje lawinę wydarzeń, która poddaje ich związek ostatecznej próbie. "Polskie Tatry są tak piękne, że nie warto z nich ruszać... nawet na chwilę" - zapewnia Netflix.

"Poskromienie złośnicy 2" dostępne na Netfliksie od 20 grudnia.

Wideo Poskromienie złośnicy 2 | Oficjalny zwiastun | Netflix

"Rebel Moon – część 1: Dziecko ognia" - premiera 22 grudnia

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia na Netfliksie zadebiutuje pierwsza część epickiego projektu w reżyserii Zacka Snydera - "Rebel Moon Część 1: Dziecko ognia". Film opowiada o Korze (Sofia Boutella), wojowniczce, która kiedyś służyła w armii złego Imperium. Kobieta zbiera teraz drużynę, która ma jej pomóc w obronie małej kolonii przed przeważającymi siłami armii wroga. Zack Snyder oparł fabułę na "Siedmiu samurajach" Akiry Kurosawy.

Po awaryjnym lądowaniu na księżycu w najdalszych zakątkach wszechświata, Kora, nieznajoma z tajemniczą przeszłością, rozpoczyna nowe życie wśród spokojnej osady rolników. Wkrótce jednak staje się ich jedyną nadzieją na przetrwanie, gdy despotyczny regent Balisarius (Fra Fee) i jego okrutny wysłannik, admirał Noble (Ed Skrein), odkrywają, że rolnicy nieświadomie sprzedali swoje plony Bloodaxes (Cleopatra Coleman i Ray Fisher) - przywódcom zaciekłej grupy powstańców ściganych przez Świat Matki (Motherworld).

"Rebel Moon – część 1: Dziecko ognia" dostępny na Netfliksie od 22 grudnia.