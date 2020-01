"Nowi mutanci" w końcu trafią do kin

Wygląda na to, że kończy się długa droga, jaką przebyła w drodze na ekrany kolejna produkcja z komiksowego uniwersum X-Men. W sieci opublikowany został właśnie nowy zwiastun filmu "Nowi mutanci", który trafi do kin 3 kwietnia.

Maisie Williams w scenie z filmu "Nowi mutanci"

"X-Men: Mroczna Phoenix", ostatni film, którego bohaterami byli mutanci z uniwersum X-Men, nie spodobał się zarówno widzom, jak i krytykom. W efekcie został najmniej dochodową częścią serii. Kłopoty nie omijały też filmu "Nowi mutanci", który ma być tzw. spin-offem serii.



Pierwotnie miał trafić na ekrany w 2018 roku, ale z powodu niezadowolenia producentów i konieczności dokręcenie nowych scen, data premiery została przesunięta. Dodatkowych problemów przysporzyło przejęcie praw do serii przez studio Disneya. Ostatecznie w kinach mamy zobaczyć wersję "zbliżoną do oryginalnej" wizji reżysera Josha Boone'a.



Historia powstania filmu sięga jeszcze dalej, bo 2015 roku, kiedy został zapowiedziany po raz pierwszy. W jednej z głównych ról mieliśmy zobaczyć Rosario Dawson, która miała wcielić się w postać doktor Cecilii Reyes. Ostatecznie rolę tę zagra Alice Braga.

"Nowi mutanci" [trailer 2]

Oparty na motywach powieści graficznej "The New Mutants" film Boone'a, opowiada o pięciorgu obdarzonych nadnaturalnymi zdolnościami mutantach, którzy wbrew swojej woli przetrzymywani są w tajemnym ośrodku. Cała piątka zostaje zmuszona do połączenia sił w walce ze śmiertelnym zagrożeniem.

Zwiastun filmu "Nowi mutanci" obiecuje elementy horroru w kinie komiksowym. Nie ma w tym niczego nowego, by wspomnieć choćby ubiegłoroczny film "Brightburn: Syn ciemności". Podobne motywy zostały wykorzystane również przez M. Nighta Shyamalana w jego trylogii "Niezniszczalny", "Split", "Glass".

"Nowi mutanci" [trailer]

W filmie "Nowi mutanci" zobaczymy Maisie Williams ("Gra o tron"), Anyę Taylor-Joy ("Split"), Charliego Heatona ("Stranger Things"), Henry'ego Zagę ("Szukając Alaski") oraz Blu Hunt ("The Originals"). Film reżyseruje Josh Boone, autor filmu "Gwiazd naszych wina" z 2014 roku.