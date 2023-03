Jak przypomnieli organizatorzy, "Nowe Horyzonty to jedno z największych wydarzeń filmowych w Polsce, w ramach którego można zobaczyć hity sprowadzone prosto z festiwali w Cannes, Wenecji czy Berlinie, odważne kino debiutantów, dzieła mistrzyń i mistrzów oraz retrospektywy (niesłusznie) zapomnianych lub mało znanych w naszym kraju klasyków". "Na tegoroczną odsłonę Nowych Horyzontów zapraszamy od 20 do 30 lipca, tradycyjnie do Wrocławia. Do 6 sierpnia wybrane filmy będzie można zobaczyć również online. Wiosenne nowohoryzontowe tournée to idealna rozgrzewka przed 23. edycją NH i przedsmak festiwalowych wrażeń" - podkreślili w komunikacie.

W programie wydarzenia znalazł się m.in. "Kawałek nieba" Michaela Kocha. "Pocztówkowa sceneria alpejskiej prowincji służy twórcom za kontrast dla trudów życia bohaterów zależnych od kaprysów natury i żartów przewrotnego losu. Wszystkie te niedogodności najmocniej odczuwa Anna - kelnerka, która postanawia związać się z nieco starszym od niej Markiem. Niegrzeszący urodą, popędliwy ponad miarę przybysz budzi nieufność lokalnej społeczności. Im więcej faktów świadczy na niekorzyść mężczyzny, tym bardziej gorliwie Anna wstawia się za partnerem, wiedząc, że przy okazji walczy również o prawo do życia po swojemu" - czytamy w opisie filmu.

Wideo A Piece of Sky (Drii Winter) by Michael Koch - International Trailer

W ramach tournée będzie można obejrzeć również "Pacifiction" Alberta Serry. "Ten film obezwładnia już od pierwszej sceny - długiego travellingu przedstawiającego rozgrzane do czerwoności niebo nad tahitańskim oceanem i portem pełnym kontenerowców. Ich przytłaczająca obecność jest jednym z łączników polinezyjskiej wyspy ze światem naszej cywilizacji. A może raczej czegoś, co z niej pozostało. Przewodnikiem po tym raju utraconym jest De Roller (Benoît Magimel), Wysoki Komisarz Republiki zarządzający archipelagiem w imieniu francuskich władz" - podano.

Wideo Pacifiction | Official Trailer

Trzecim prezentowanym tytułem będzie "Pod ziemią" Michelangela Frammartina. "Po dekadzie milczenia włoski reżyser powraca do Kalabrii, by eksplorować tamtejsze systemy jaskiń, należące do najgłębszych na świecie. Ale choć przywołuje dawną wyprawę speleologiczną, to interesuje go inny wymiar podziemnych eskapad. Dziura w ziemi prowadząca do ukrytych labiryntów to rodzaj bramy Hadesu, wejście do królestwa zmarłych, wokół którego każdego dnia krąży stary, schorowany pasterz" - napisano.

Wideo Il Buco | Official Trailer

Projekcje będą odbywać się w Warszawie (kina Amondo i Muranów), Wrocławiu (Kino Nowe Horyzonty), Szczecinie (Zamek), Rzeszowie (Kino za Rogiem), Poznaniu (Muza), Opolu (Meduza), Olsztynie (Awangarda 2), Nowym Targu (MCK), Łodzi (Charlie), Lublinie (Bajka), Krakowie (KIKA, Kino Pod Baranami), Koninie (Oskard), Kołobrzegu (Regionalne Centrum Kultury), Katowicach (Światowid), Gorzowie Wielkopolskim (60 krzeseł), Gliwicach (Amok), Gdyni (Gdyńskie Centrum Filmowe), Gdańsku (Klub Żak), Bytomiu (Centrum Kultury) oraz Białymstoku (Forum).