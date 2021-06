Nowa wersja kultowej "Prywatki"

W 1990 roku na ekrany kin trafiła młodzieżowa komedia "Prywatka". Nakręcona za dwa i pół miliona dolarów zarobiła w kinach aż 26 milionów. W parze z sukcesem kasowym szły dobre recenzje, a film szybko zyskał status kultowego. Teraz powstaje jego remake. Do obsady nowej "Prywatki" dołączyli właśnie Melvin Gregg, Rotimi oraz Allen Maldonado.

Kadr z "Prywatki" z 1990 roku /New Line Cinema/Courtesy Everett Collection /East News

Jak informuje portal "Variety", Melvin Gregg, Rotimi i Allen Maldonado dołączyli do obsady, w której już wcześniej znaleźli się Jorge Lendeborg Jr., Tosin Cole, Karen Obilom oraz D.C. Young Fly. Projekt realizowany jest dla studia New Line, a jednym z jego producentów jest słynny koszykarz LeBron James. Reżyserem nowej wersji "Prywatki" będzie utytułowany autor teledysków Calmatic, dla którego będzie to pełnometrażowy debiut reżyserski. Autorem scenariusza filmu są twórcy serialu "Atlanta" - Stephen Glover i Jamal Olori. Jako producent wykonawczy nad projektem czuwa twórca oryginalnego filmu, Reginald Hudlin.

Trzech nastolatków - Kid, Bilal i Play maja prostą receptę na życie. Kiedy ich "starzy" wyjeżdżają z miasta, oni organizują prywatkę. Play udostępnia chatę, Bilal robi za didżeja, a Kid, młodociany raper, daje wokal. Impreza jest przednia. Kid w ciągu jednej nocy podpada mafii, trafia do więzienia i zakochuje się w szałowej dziewczynie - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu z 1990 roku.

Pierwotnie w rolach Kida i Playa w oryginalnym filmie miał wystąpić duet raperów DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, czyli Jeff Townes i Will Smith. Ostatecznie role te przypadły w udziale duetowi Kid 'n Play, czyli Christopherowi Reidowi i Christopherowi Martinowi. Teraz w głównych rolach zobaczymy w nim Lendeborga Jra ("Bumblebee"), Cole’a ("Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy") oraz Flya (serial "Krzyk").

Gregg, Rotimi i Maldonado, którzy dołączyli do obsady filmu "House Party", znani są głównie ze swoich dokonań serialowych. Pierwszych dwóch można oglądać w serialach "Snowfall" i "Power". Maldonado ma na swoim koncie udział w takich serialach jak "Czarno to widzę" czy "Sneakerheads".