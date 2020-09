Nowa komedia Adama Sandlera już od 7 października na Netfliksie

Jeśli ktoś myślał, że po sukcesie filmu „Nieoszlifowane diamenty” Adam Sandler na dobre porzuci komedię i zajmie się poważniejszą tematyką, był w błędzie. Gotowa jest już kolejna, typowa dla tego aktora komedia, którą nakręcił dla Netfliksa. To halloweenowy „Hubie ratuje Halloween”.

Niewykluczone, że "Hubie ratuje Halloween" będzie zabawną komedią, ale możliwe też, że film okaże się zemstą Sandlera za to, że nie otrzymał Oscara za swój występ w "Nieoszlifowanych diamentach". Jeszcze w ubiegłym roku aktor zapowiadał, że jeśli nie zostanie nagrodzony przez Akademię, to nakręci celowo zły film, za którego obejrzenie ludzie będą mu płacić. Być może żartował, być może wręcz przeciwnie.



Opublikowany właśnie zwiastun zapowiada komediową zabawę w charakterystycznym dla Adama Sandlera stylu. Aktor wciela się w zdziecinniałego Hubiego Dubois, który mimo upływu lat i gęstego wąsa, wciąż pozostaje największym fanem Halloween na świecie. Jest przez to pośmiewiskiem całego Salem, miasta, w którym mieszka. Jego wielka chwila jednak nadejdzie, gdy w Salem w tajemniczy sposób zaczną znikać ludzie, a do tego pojawi się tu zbiegły kryminalista i tajemniczy nowy sąsiad.



Na uwagę zwraca gwiazdorska obsada filmu "Hubie ratuje Halloween". Obok stałych aktorów występujących w filmach Sandlera - Steve’a Buscemiego, Roba Schneidera i Kevina Jamesa - w filmie wyreżyserowanym przez Stevena Brilla zobaczymy m.in. Raya Liottę, Michaela Chiklisa, June Squibb, Bena Stillera, Mayę Rudolph, a nawet Shaquille’a O’Neala. Scenariusz filmu "Hubie ratuje Halloween" napisał Tim Herlihy.

"Hubie ratuje Halloween" to kolejny film nakręcony przez Sandlera dla Netfliksa na mocy umowy z tym gigantem streamingowym. Wcześniej powstały już komedie "The Ridiculous 6", "Sandy Wexler" oraz "Zabójczy rejs".