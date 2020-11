​Nowa ekranizacja powieści Toma Clancy'ego nie trafi do kin

Oparty na motywach powieści "Bez skrupułów" Toma Clancy'ego film "Without Remorse" nie trafi do kin. Produkujące go studio Paramount Pictures podjęło decyzję o zdjęciu go z kalendarza premier.

Michael B. Jordan w filmie "Without Remorse" /materiały prasowe

Film w reżyserii Stefano Sollimy z Michaelem B. Jordanem w roli głównej będzie można zobaczyć na platformie streamingowej Amazon Prime.



Pierwotnie premiera filmu "Without Remorse" była zaplanowana na 2 października tego roku. Z powodu pandemii COVID-19 i zamknięcia kin, przesunięto ją na 26 lutego przyszłego roku. Ostatecznie jednak produkcja ta ominie kina, a miejsce jego lutowej premiery zajmie inny film Paramountu, dramat biograficzny poświęcony postaci Billie Holiday.

"Bez skrupułów" Toma Clancy’ego przedstawia losy Johna Clarka, jednego z bohaterów serii powieści Clancy'ego o analityku CIA Jacku Ryanie. Poznajemy w niej wydarzenia z przeszłości Clarka.



Jest rok 1970. Weteran z Wietnamu, były komandos John Terrence Kelly (prawdziwe nazwisko Clarka) niedawno stracił żonę. Poznana przez niego dziewczyna w przeszłości była więziona przez gang sutenerów i handlarzy narkotyków. Gdy ginie, John postanawia ją pomścić i zabić wszystkich jej oprawców. Jednocześnie bierze udział w misji odbicia amerykańskich jeńców przetrzymywanych w tajnym obozie w Wietnamie.

W rolę Johna Clarka, którą w innej ekranizacji powieści Clancy'ego "Stan zagrożenia" zagrał Willem Dafoe, wcielił się w filmie "Without Remorse" Michael B. Jordan. W obsadzie filmu znaleźli się jeszcze: Brett Gelman, Jodie Turner-Smith, Jamie Bell, Jacob Scipio, Jack Kesy, Todd Lasance, Luke Mitchell oraz Cam Gigandet. Scenariusz filmu "Without Remorse" napisał Taylor Sheridan ("Sicario", "Aż do piekła", "Yellowstone").

"Without Remorse" nie jest jedynym filmem, który studio Paramount Pictures postanowiło wycofać z kalendarza premier kinowych. Podobny los spotkał też thriller sci-fi "Micronauts", który w kinach miał pojawić się 4 czerwca przyszłego roku. Film ten na podstawie własnego scenariusza reżyseruje Dean DeBlois ("Lilo i Stitch", "Jak wytresować smoka").