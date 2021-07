Nowa adaptacja musicalu "Faceci i laleczki"

Nagrodzony Oscarem za scenariusz filmu "Bogowie i potwory" Bill Condon wyreżyseruje dla studia TriStar Pictures adaptację słynnego broadwayowskiego musicalu "Faceci i laleczki". Spektakl był już raz przenoszony na duży ekran - w 1955 roku. Dla Condona robienie filmów na podstawie musicali to nie pierwszyzna. Ma na koncie takie produkcje jak "Chicago", "Dreamgirls", "Piękna i Bestia" czy "Król rozrywki".

Kto zagra główne role w nowej wersji "Facetów i laleczek"? / Silver Screen Collection/Hulton Archive /Getty Images

Reklama

Jak informuje portal "Deadline", studio TriStar nabyło w 2019 roku prawa do oryginalnych opowiadań Damona Runyona, które stały się inspiracją broadwayowskiego musicalu. W posiadaniu studia są też prawa do scenariusza musicalu napisanego przez Jo Swerlinga i Abe’a Burrowsa, a także muzyki Franka Loessera oraz remake'u filmu z 1955 roku.

Reklama

"Faceci i laleczki" opowiadają historię nowojorskiego naciągacza, który zakłada się z organizatorem nielegalnych gier hazardowych o to, że uda mu się poderwać dziewczynę na co dzień walczącą z hazardem. Aby zwyciężyć, musi ją w sobie rozkochać i zabrać na obiad do Hawany. W rolach głównych w filmowej ekranizacji musicalu z 1955 roku wystąpili Marlon Brando, Frank Sinatra, Vivian Blaine oraz Jean Simmons. Film był nominowany do czterech Oscarów.

Równie utytułowana jest oryginalna, broadwayowska wersja musicalu, która zadebiutowała w 1950 roku. Nie schodziła z afisza przez trzy lata i zdobyła pięć nagród Tony, w tym tę dla musicalu roku. W 1992 roku "Faceci i laleczki" pojawili się na scenach Broadwayu ponownie. W rolach głównych w tym przedstawieniu wystąpili Nathan Lane, Peter Gallagher oraz Josie de Guzman. Musical dostał osiem nominacji do Tony, zwyciężył w czterech kategoriach.

Piosenki z musicalu "Faceci i laleczki" zostały hitami i przeszły do historii amerykańskiego musicalu. To m.in. takie utwory jak "Luck Be a Lady", "If I Were a Bell", "Sit Down, You’re Rockin’ the Boat", "A Bushel and a Peck" oraz piosenka tytułowa.