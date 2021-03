"Noc w muzeum. Tajemnica grobowca": Ostatnia rola Robina Williamsa

Robin Williams był wybitnym aktorem i komikiem. Sławę przyniosły mu role w "Good Morning, Vietnam", "Stowarzyszeniu Umarłych Poetów" czy "Fisher Kingu". Zmarł tragicznie 11 sierpnia 2014 roku. Jego ostatnim występem kinowym była rola w filmie "Noc w muzeum. Tajemnica grobowca". Komedię przypomni w niedzielę, 7 marca, o godz. 18:55, Polsat Film.

Robin Williams był wybitnym aktorem i komikiem. Najsłynniejsze filmy, w których wystąpił to m.in. "Good Morning, Vietnam", "Stowarzyszenie umarłych poetów" i "Fisher King". Role w tych filmach przyniosły mu nominacje do Oscara. Statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej dostał w 1997 roku, za drugoplanową rolę psychoanalityka w "Buntowniku z wyboru".

Do najbardziej znanych filmów z jego udziałem należy również komedia "Pani Doubtfire" z 1993 roku, w której Williams przebiera się i udaje gosposię, by być bliżej swoich dzieci, które są pod opieką matki po rozstaniu rodziców. Zdobył też cztery Złote Globy oraz szereg innych nagród filmowych. Poza tym, regularnie występował w stand-upach.



Kochały go miliony fanów na całym świecie. Mało kto zdawał sobie jednak sprawę, że artysta zmaga się z głęboką depresją oraz uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Aktor nie krył, że walczył z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

Próbował też z pomocą specjalistów pokonać depresję. Ciosem, który mógł okazać się dla niego zbyt mocny, była diagnoza lekarzy, mówiąca, że ma początki choroby Parkinsona.

11 sierpnia 2014 roku popełnił samobójstwo. Miał 63 lata. Na krótko przed śmiercią wykryto u niego chorobę Parkinsona. Po jego śmierci okazało się jednak, że cierpiał na inną chorobę neurodegeneracyjną - otępienie z ciałami Lewy'ego.

Mimo że w jego życiu nie brakowało mrocznych momentów, w życie innych ludzi wnosił wiele światła. Poprzez komedie, w których grał, działał terapeutycznie na miliony widzów.

W jednym z wywiadów Williams stwierdził: "Patrząc na świat widzisz, jak przerażający potrafi czasami być i wciąż próbujesz walczyć z tym strachem. Komedia może pomóc sobie z nim poradzić, powoduje, że nie czujesz się nim sparaliżowany. Dzięki niej możesz wypędzić demony i sobie z nimi poradzić. To właśnie robię, kiedy gram".

"Robin Williams był pilotem, dżinem, nianią, prezydentem, profesorem" - napisał w swoim oświadczeniu, po śmierci aktora, Barack Obama, nawiązując do ról, które wykreował Williams. "Był jedyny w swoim rodzaju. Rozśmieszał nas i zmuszał do płaczu" - dodał prezydent USA.



Jego ostatnim występem kinowym była rola w filmie "Noc w muzeum. Tajemnica grobowca" - film przypomni w niedzielę, 7 marca, o godz. 18:55, Polsat Film.



Film jest kontynuacją przebojowej serii, która zarobiła na świecie blisko półtora miliardów dolarów. W obsadzie ponownie najznakomitsi komicy, tacy jak: Ben Stiller, Steve Coogan, Owen Wilson i Ricky Gervais. Ponadto, nowi bohaterowie, w których wcielają się m.in. Ben Kingley i Dan Stevens.



Dla Robina Williamsa, który po raz trzeci wcielił się w Teddy'ego Roosevelta, był to pożegnalny występ na ekranie. Larry (Ben Stiller) orientuje się, że jego przyjaciele, czyli eksponaty nowojorskiego Muzeum Historii Naturalnej, dziwnie się zachowują. Postanawia odkryć, co jest tego przyczyną. Okazuje się, że tablica, dzięki której eksponaty ożywają, niszczeje i można ją uratować tylko w British Museum. Larry, razem z synem Nickiem wyruszają do Londynu, by rozwikłać tajemnicę tablicy...