Jak informuje portal "Variety", do tej pory nie został zidentyfikowany żaden podejrzany, a policja nie dokonała jeszcze żadnego aresztowania. Policjanci zostali wezwani do kina Regal Edwards Corona Crossings tuż przed północą, zaraz po zakończeniu seansu filmu. Śmierć kobiety została ogłoszona od razu na miejscu zdarzenia. Mężczyzna, z ranami zagrażającymi jego życiu, został przewieziony do szpitala.

"Noc oczyszczenia: Żegnaj Ameryko": Tragedia na seansie

Ofiary to 18-letnia Rylee Goodrich oraz 19-letni Anthony Barajas. Barajas znany jest w Internecie pod pseudonimem itsanthonymichael. Blisko milion followersów obserwuje go na TikToku i na innych portalach społecznościowych. Jeszcze kilka dni temu umieszczał tam zdjęcia i nagrania ze swoich wakacji z rodziną.

Reklama

Ofiary strzelaniny zostały znalezione przez pracownika kina po zakończeniu seansu. Na miejscu nie została odnaleziona żadna broń. Nie wiadomo, czy w incydencie brała udział jakaś trzecia osoba. Niewykluczone jest, że do obrażeń doszło w wyniku próby samobójczej. Na ten konkretny seans zostało sprzedanych sześć biletów. Policja próbuje dotrzeć do innych osób, które przebywały w tym czasie na sali kinowej.

"Otrzymaliśmy potwierdzenie incydentu, do jakiego doszło w jednym z kin naszej sieci. Współpracujemy w śledztwie z lokalnymi władzami. Naszym głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszych gości oraz pracowników" - czytamy w oświadczeniu kinowej sieci Regal Cinemas.

Kapitan miejscowej policji, Tobias Kouroubacalis, powiedział "Press Enterprise", że nie zostało jeszcze ustalone, czy fatalna w skutkach strzelanina miała coś wspólnego z tematyką filmu. "Noc oczyszczenia: Żegnaj Ameryko" to kolejna odsłona popularnej serii filmów opowiadających o tytułowej Nocy oczyszczenia. Jedynej takiej nocy w roku, kiedy zalegalizowane są nawet najcięższe zbrodnie.