W 2007 roku na ekrany kin trafił wspólny projekt Quentina Tarantino ("Pulp Fiction") i Roberta Rodrigueza ("Desperado") zatytułowany "Grindhouse". Ten ekranowy eksperyment złożony był z dwóch nowel przedzielonych kilkoma fałszywymi trailerami nieistniejących filmów. Wśród nich znalazł się zwiastun slashera "Thanksgiving" wyreżyserowany przez Eliego Rotha.



"Noc Dziękczynienia" to rozwinięcie tamtego trailera w formie pełnometrażowego filmu.



Reklama

Informację o powstaniu sequela Eli Roth ogłosił zaledwie w tydzień po premierze "Nocy Dziękczynienia". "John Carver znów będzie zabijał" - napisał reżyser, dodając, że druga część horroru trafi do kin w 2025 roku. Równocześnie podziękował fanom za wsparcie i zachęcił do odwiedzenia kin, póki jego film znajduje się jeszcze w repertuarze.

Instagram Rolka Rozwiń

"Noc Dziękczynienia": O czym opowiada film?

Mieszkańcy miasta Plymouth, kolebki Święta Dziękczynienia, porzucają tradycyjne, rodzinne zgromadzenia, by celebrować kolejne święto - konsumpcyjny Black Friday. Żądza posiadania doprowadza do tragicznych w skutkach zamieszek, które stają się viralowym hitem w sieci.



Rok później tajemniczy seryjny zabójca, znany jako John Carver, w akcie zemsty postanawia wybić mieszkańców Plymouth jednego po drugim, zgodnie z niepojętym, złowrogim planem. Czy uda się ująć zagadkowego sprawcę, czy też starannie dobierane ofiary pełnić będą rolę gości przy jego wynaturzonym, dziękczynnym stole?



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Noc Dziękczynienia" [trailer] materiały prasowe

W głównych rolach oglądamy: Patricka Dempseya ("Ferrari"), Ginę Gershon ("Showgirls"), gwiazdę TikToka Addison Rae ("Cały on") oraz Ricka Hoffmaan (serial "W garniturach").



Recenzent Interii, Łuaksz Adamski, był zachwycony "Nocą Dziękczynienia".