Noah Baumbach kręci nowy film. Imponująca obsada

Co wiemy o nowym filmie Noah Baumbacha?

Niewiele wiadomo na temat fabuły. Podano jedynie, że będzie to zabawna i emocjonalna historia o dorastaniu, tyle że skupiona na dorosłych.

Film będzie realizowany w ramach umowy między Netflixem i Baumbachem. Jej poprzednimi owocami są "Opowieści o rodzinie Meyerowitz (Utwory wybrane)" (w których także wystąpił Sandler), "Historia małżeńska" i "Biały szum".

Wideo "Historia małżeńska": Oficjalny zwiastun

Tytuł i data premiery filmu nie zostały dotychczas podane.

Filmografię Baumbacha zamyka "Barbie", do której napisał scenariusz razem z Gretą Gerwig, prywatnie swoją partnerką.

Clooney uczestniczył niedawno w premierze swojego kolejnego projektu reżyserskiego, "Boys in the Boat". Jako aktor pojawił się w epizodzie we "Flashu", w którym powtórzył po ponad 25 latach rolę Batmana.

Sandlera mogliśmy ostatnio oglądać w komedii Netflixa "Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę".