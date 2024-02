Nikt nie może go zrozumieć. Czy Tom Hardy to najgorzej mówiący aktor świata?

Tom Hardy kolejny rok z rzędu znalazł się na czele zestawienia gwiazd, których sposób mówienia jest niezrozumiały dla amerykańskich widzów. Wśród kobiet pierwsze miejsce należy do Sofii Vergary, a jeśli chodzi o seriale, to dla widzów w Stanach największym wyzwaniem jest zrozumienie dialogów w "The Crown".

Zdjęcie Tom Hardy / materiały prasowe