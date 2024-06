"Nikt 2" ma reżysera. Bob Odenkirk wraca na ścieżkę przemocy

Film "Nikt 2" wyreżyseruje Timo Tjahjanto, pochodzący z Indonezji twórca takich horrorów jak “V/H/S/2” and “V/H/S/94”. Zdjęcia rozpoczną się w sierpniu tego roku. Poza Odenkirkiem swą rolę z pierwszej części powtórzy Connie Nielsen. Dotychczas nie podano innych członków obsady.

Scenariusz napisali Derek Kolstad, Aaron Rabin, Umair Aleem i Odenkirk. Premiera ma odbyć się 15 sierpnia 2025 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nikt" [trailer] materiały prasowe

Nie jest to jedyny film akcji, w którym w najbliższym czasie wystąpi Odenkirk. W produkcji jest także "Normal" Bena Wheatleya. Fabuła skupi się na Ulyssesie, który zostaje szeryfem miasteczka Normal po przedwczesnej śmierci swojego poprzednika. Gdy miejscowy bank zostaje obrabowany, bohater odkrywa, że senna mieścina skrywa złowieszcze tajemnice, w które zamieszczani są wszyscy — od barmana do księdza.

"Nikt": O czym opowiadał film?

Film Ilyi Naishullera opowiadał o mężczyźnie, który podczas napadu na jego dom nie robi nic, by powstrzymać agresorów. Rodzina zarzuca mu później, że nie zachował się jak prawdziwy mężczyzna. Gdy drugim razem jest świadkiem przestępstwa, reaguje, co sprowadza na niego gniew lokalnych gangsterów. Przestępcy nie wiedzą jednak, że niepozorny mężczyzna tłumi w sobie wiele gniewu i ma zdolności, by wykorzystać go w brutalny i skuteczny sposób.

"Nikt" wszedł do polskich kin w lipcu 2021 roku. Zarobił ponad 57 milionów dolarów na całym świecie. Trwają prace nad sequelem.