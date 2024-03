"Nigdy w życiu" znowu w kinach? Kultowy film po 20 latach wraca na wielkie ekrany!

Komedia romantyczna z Danutą Stenką w roli głównej powstałą na podstawie powieści Katarzyny Grocholi o tym samym tytule. "Nigdy w życiu" ze scenariuszem Ilony Łepkowskiej zagościła na kinowych ekranach w lutym 2004 roku i pozostała w pamięci widzów na wiele lat.

"Nigdy w życiu" przeżywa renesans

Dla wielu fanów komedii romantycznych jest to produkcja, do której podchodzi się z sentymentem, trochę melancholią, a na pewno powraca z radością. Dla młodszego pokolenie jest to historia odważnej kobiety, która jest gotowa na wiele, by odmienić swój los.

O fascynacji młodego pokolenia tą produkcją zdecydowanie świadczy jeden z niedawnych trendów na TikToku, który opierał się o pomysł "rzucenia wszystkiego, kupienia małego domku i wyprowadzenia się z dala od wielkiego miasta".

Oczywiście jest to nawiązanie do fabuły filmu, pokazującej życie dziennikarki Judyty, która mierzy się z pracą i wychowaniem córki. W międzyczasie rozwodzi się z mężem i znajduje nową miłość w nowym miejscu.

"Nigdy w życiu": Gdzie i kiedy oglądać?

Z okazji 20-lecia premiery filmu, Cinema City w wybranych kinach zostanie wyświetlone "Nigdy w życiu" w ramach cyklu "Ladies Night" 14 marca. Kilka dni wcześniej, bo 5 i 7 marca, film będzie można obejrzeć na kanale Polsat Film.