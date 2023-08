Szykuje się jazda bez trzymanki. Film dostał kategorię wiekową R, co oznacza, że zawiera sceny przemocy, wulgarne słownictwo i treści seksualne. Tym samym "Niezniszczalni" wracają do korzeni. Sylvester Stallone obiecywał, że "czwórka" będzie naprawdę gorąca i wszystko wskazuje na to, że dotrzymał słowa.

Wideo NIEZNISZCZALNI 4 | ZWIASTUN BEZ CENZURY

Po dziewięciu latach oczekiwania na kontynuację w "Niezniszczalnych 4" zobaczymy kilka znajomych twarzy. Jason Statham wraca jako Lee Christmas, Dolph Lundgren jako Gunner Jensen, Randy Couture jako Toll Road i oczywiście Sylvester Stallone jako Barney Ross. Do ekipy dołącza nowa grupa gwiazd: "50 Cent", Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais i Andy Garcia.

"Niezniszczalni 4": Stara gwardia twardzieli powraca

Stara gwardia twardzieli powraca w towarzystwie młodszego pokolenia gwiazd kina akcji, by ocalić świat przed trzecią wojną światową. W ręce terrorystów wpada broń masowej zagłady o mocy zdolnej zniszczyć całą planetę. Lee Christmas (Jason Statham) i Barney Ross (Sylvester Stallone) po raz kolejny zwołują ekipę topowych najemników, by stanąć do walki z wyjątkowo bezwzględnym wrogiem.

Tym razem jednak stara gwardia nie wystarczy. Do zespołu twardzieli dołącza więc młode pokolenie reprezentujące nowe style walki, inną taktykę i metody działania. Muszą odbić z rąk terrorystów broń masowej zagłady o niewyobrażalnej sile, zanim trafi ona w ręce dyktatora, który nie cofnie się przed niczym, by ocalić swoją potęgę. Dodatkową komplikacją będzie wybuchowa relacja, która połączy Lee Christmasa ze zmysłową femme fatale Giną (Megan Fox).

Stery reżyserskie w "czwórce" ponownie objął Scott Waught.

Film trafi na kinowe ekrany 29 września 2023.