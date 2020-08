​Nieznany kochanek Sharon Tate? "Sharon i Jay byli w sobie szaleńczo zakochani"

"Większość ludzi zna dzisiaj Jaya jako bezimienną i pozbawioną twarzy ofiarę" - ubolewa bratanek Jaya Sebringa, Anthony DiMaria w zwiastunie swojego filmu dokumentalnego "Jay Sebring... Cutting to the Truth". "Byli prawdziwymi ludźmi, a nie bohaterami opowieści kryminalnej" - wtóruje mu Quentin Tarantino. Wyreżyserowany przez DiMarię dokument trafi na serwisy streamingowe 22 września tego roku.

Sharon Tate /Silver Screen Collection /Getty Images

Zanim razem z innymi ofiarami sekty Charlesa Mansona został zamordowany w posiadłości należącej do Romana Polańskiego, Jay Sebring był fryzjerem gwiazd, u którego strzygły się największe nazwiska Hollywood.



Założył w Los Angeles pierwszy salon fryzjerski dla mężczyzn. Przychodzili do niego Frank Sinatra, Peter Sellers, Marlon Brando, Jim Morrison, Paul Newman czy Bruce Lee.



"Poprzez lata, gdy mordercy Jaya stawali się gwiazdami popkultury i legendarnymi seryjnymi mordercami, wszystko, co czytałem o moim wujku, kazało mi zadać pytanie, czy rzeczywiście był takim mężczyzną, jakiego kochałem" - snuje swoją opowieść DiMaria.

Bratanek ofiary, którego do nakręcenia dokumentu skłoniły sensacyjne nagłówki gazet, w których o morderstwie popełnionym przez sektę Charlesa Mansona zaczęły krążyć legendy. Twierdzono w nich na przykład, że w posiadłości Polańskiego dochodziło do orgii oraz okultystycznych seansów.

DiMaria zebrał dowody, które nie pozostawiają wątpliwości.



"Sharon i Jay byli w sobie szaleńczo zakochani. Gdyby coś miało stać się Sharon, byłoby to po jego trupie. I dokładnie to się właśnie wydarzyło" - komentuje szokujące morderstwa jeden z bohaterów dokumentu "Jay Sebring... Cutting to the Truth".

Bratankowi Sebringa udało się dotrzeć do dokumentów, które potwierdzają, że jego wujek sprzeciwił się mordercom, którzy pojawili się w rezydencji Polańskiego w nocy z 8 na 9 sierpnia 1969 roku. W efekcie zamordowani zostali będąca w ciąży Sharon Tate, Jay Sebring oraz ich przyjaciele Abigail Folger i Wojciech Frykowski.

W dokumencie Anthony’ego DiMarii znajdą się m.in. wypowiedzi Dennisa Hoppera, Nancy Sinatry, Quincy’ego Jonesa oraz śledczych, którzy wzięli udział w dochodzeniu dotyczącym zabójstw dokonanych przez sektę Mansona.