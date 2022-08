Sara ( Juliette Binoche ) i Jean ( Vincent Lindon ) od kilku lat są w szczęśliwym związku. Łączy ich silne uczucie i niegasnące pożądanie. Pewnego dnia Sara przypadkowo spotyka na ulicy François ( Grégoire Colin ), swojego dawnego partnera i przyjaciela Jeana. Wkrótce potem François proponuje Jeanowi wspólną pracę, a sytuacja między nimi zaczyna wymykać się spod kontroli.

"Niewierna": Juliette Binoche w śmiałej roli

"Niewierna" to trzeci film Claire Denis ( "High Life" ) i uznanej scenarzystki Christine Angot, z którą reżyserka pracowała wcześniej m.in. przy produkcji "Isabelle i mężczyźni" z Juliette Binoche w roli głównej. Aktorka zagrała teraz równie śmiałą i zaangażowaną rolę. Otoczeni namiętnością, bohaterowie filmu Claire Denis wydają się być oddzieleni od społeczeństwa i pozornie nieświadomi jego niewzruszonej tendencji do dzielenia wszystkiego na sprzeczne kategorie.

- "Historie miłosne są zawsze poruszające. To nie jest coś stabilnego. Zdarzają się kolizje, wstrząsy. Sądzę, że w tej historii Sara i Jean kochają się. Jednak kiedy ona spotyka mężczyznę z przeszłości, najpierw jest zaniepokojona, zdenerwowana, a później daje sobie prawo do myślenia o pewnych rzeczach z nim związanych. To coś, co może się zdarzyć w miłości i nie jest równoznaczne z degradacją związku. To zmiana kierunku myślenia, która oczywiście może być bardzo bolesna. Na planie panowała atmosfera takiego zaufania, że mogliśmy zajść bardzo daleko. A to wyłącznie dzięki temu, że Juliette i Vincent byli niczym wojownicy. Staraliśmy się za nimi nadążyć" - mówi Claire Denis.

Zdjęcie Plakat filmu "Niewierna" / materiały prasowe