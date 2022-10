"Niewidzialna wojna" Cała prawda o Patryku Vedze

40 milionów sprzedanych biletów i współpraca z największymi tuzami branży. Wśród nich - aktorskie legendy, głośne debiuty, narodziny przyszłych gwiazd oraz zaskakujące występy zagranicznych gości. Do tego filmy, które zmieniły polskie kino sensacyjne i społecznie zaangażowane obrazy, które konsekwentnie przesuwały granice rekordów box office. Za wszystkim tym stał on - Patryk Vega - reżyser, scenarzysta, osobowość medialna. Twórca niepokorny, kontrowersyjny, rezonujący - nigdy obojętny.



Kim był, zanim chwycił za kamerę i dał się poznać widzom? Co ukształtowało go jako człowieka i filmowca? Skąd wzięły się pomysły, które jego ręka zamieniła w blockbustery pokroju: "Pitbull", "Botoks" czy "Kobiety mafii"? I co do tego wszystkiego ma wpis do Księgi Rekordów Guinnessa? Odpowiedzi na każde z pytań przynosi najnowszy film fabularny reżysera - "Niewidzialna wojna" , w którym w rolę Patryka Vegi wciela się, znany z występu u samego Quentina Tarantino, ceniony aktor Rafał Zawierucha ("Pewnego razu... w Hollywood"). Natomiast jego matkę gra na dobre powracająca do kina Anna Mucha ("Miłość, seks & pandemia").

To nie jest dokument, pomnik czy gloryfikacja. To wypełniona prawdą, emocjami i charakterystycznym humorem wartka opowieść o sobie samym, odkrywająca kulisy życia i kariery najbardziej kontrowersyjnego reżysera - Patryka Vegi. W młodości, zanim usłyszał o nim świat, próbował wszystkiego. Był komputerowcem i animatorem, piłkarzem, sprzedawcą nielegalnego oprogramowania, członkiem gangu, a nawet dilerem narkotyków. Cały czas jednak wiedział, że jego prawdziwym powołaniem jest kino - pasja, którą w dzieciństwie zaszczepił mu dziadek. A celem kręcenie filmów, jakich w Polsce nikt jeszcze nie stworzył.



Wideo "Niewidzialna wojna": Zwiastun bez cenzury

Szansa na realizację największych marzeń pojawia się, kiedy poprzez pracę w telewizji Patryk Vega (Rafał Zawierucha) poznaje bezwzględny świat polskiej policji i przestępczości zorganizowanej. Wkraczając z kamerą w mroczną rzeczywistość, o której 99 procent ludzi nie ma pojęcia, Vega mierzy się z namacalnym złem i buduje własną legendę bezkompromisowego reżysera. Z czasem osiąga oszałamiający sukces, a jego filmy i seriale stają się rekordowymi przebojami i przepustką do świata, którego od zawsze pożądał. Jednak sława, blichtr i wielkie pieniądze mają swoją cenę i budzą do życia uśpione demony. Czy wystawiony na pokusy i liczne pułapki show-biznesu Vega zdoła w porę dostrzec zbliżające się zagrożenie? Oto historia jego wzlotu, upadku i poruszającej walki o duszę. Oto prawdziwa historia Patryka Vegi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Niewidzialna wojna" [trailer] materiały prasowe

"Niewidzialna wojna": Klapa w Polsce, a w Europie?

Podczas premierowego weekendu "Niewidzialną wojnę" obejrzało na dużym ekranie zaledwie 30 tys. widzów. To niespodziewany i zaskakująco słaby wynik jak na reżysera, którego poprzednie produkcje przyciągały do kin po kilka milionów Polaków.



Vega się jednak nie zniechęca i 6 października "Niewidzialna wojna" wyruszyła na podbój europejskich kin. Będzie ją można obejrzeć w: Niemczech, Austrii, Holandii, Belgii, Szwajcarii, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Norwegii i Szwecji.

W czwartek Vega opublikował w mediach społecznościowych obszerną listę kin, w którym będzie można zobaczyć jego nowy film. Już niebawem przekona się, czy "Niewidzialna wojna" lepiej poradzi sobie za zagranicą niż w Polsce.