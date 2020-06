W sobotę, 20 czerwca, Janusz Chabior wziął ślub z młodszą o 18 lat Agatą Wątróbską - poinformował "Fakt". Uroczystość miała miejsce w klasztorze Kamedułów na warszawskich Bielanach.

Jak informuje tabloid, ślub aktora nie należał do standardowych. Wystarczy rzut oka na wygląd młodej pary - Janusz Chabior poszedł do ołtarza bez krawata i z kapeluszem, z kolei jego wybranka do żółtej sukienki założyła trampki. Podczas skromnego wesela podano zaś pizzę.



"Mamy to! Powiedzieliśmy sobie tak!" - aktor pochwalił się na Instagramie.

Świadkiem na ślubie był twórca serialu "Ucho Prezesa" Robert Górski. "Oni byli dziś szczęśliwi, a ja jako świadek szczęśliwy i totalnie podjarany, bo to z mojej imprezy wyszli jako para. A dziś był nawet moment, że miałem gębę mokrą od łez" - napisał na Instagramie satyryk.



Janusz Chabior to aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. W 2000 roku zdał eksternistyczny egzamin aktorski. Karierę zaczął w Teatrze Dramatycznym w Legnicy (1991-1999). Od 2006 aktor gra w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Pracował też jako reżyser, scenarzysta i asystent reżysera. W 2004 zagrał wielokrotnie nagradzaną rolę Wiktora w "Made in Poland" Przemysława Wojcieszka.



W ostatnich latach regularnie współpracuje z Patrykiem Vegą, oglądaliśmy go m.in. "Botoskie" (ordynator), "Polityce" (jako minister obrony narodowej) i obydwu częściach "Kobiet mafii" (pułkownik ABW).

- Nie mam ciągot, żeby stać się tzw. celebrytą. To nie moja bajka. W związku z tym nie narzekam, że ktoś wchodzi z butami w moje życie. Nie wyciągam w tym kierunku ręki, więc nikt mi palca nie odgryza - aktor mówił w 2013 roku w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Agata Wątróbska jest aktorką Teatru Dramatycznego. Mogliśmy ją także oglądać na srebrnym ekranie w serialu "Prokurator" (informatyczna policyjna), telenoweli "Na Wspólnej" oraz ostatniej produkcji Juliusza Machulskiego "Mały Zgon".