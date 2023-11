Tytułowymi " "Nietykalnymi" jest osobliwy duet: sparaliżowany od szyi po palce u stóp milioner Phillippe ( François Cluzet ) oraz pełniący obowiązki jego opiekuna, mający kilkakrotne zatargi z prawem, mieszkaniec ponurego blokowiska Driss ( Omary Sy ). Z czasem relacja między pochodzącymi z tak odmiennych środowisk bohaterami nabiera charakteru przyjacielskiego: energiczny i bezpośredni Driss jest dla Phillipe'a uosobieniem szaleństwa, którego nigdy nie zdoła osiągnąć.



"Nietykalni": Francuska komedia światowym hitem

Film Nakache i Toledano jest więc na ogólnym poziomie wzruszającym obrazem o męskiej przyjaźni. Ale prawdziwa wartość "Nietykalnych" tkwi głębiej, pod podszewką wypełniających kolejne minuty gagów. Twórcy filmu umiejętnie opowiadają nam bowiem o współczesnej Francji, biegunowo rozpostartej między nieprzyzwoicie bogatą arystokracją a imigracyjnym plebsem. Bohaterowie obrazu Nakache i Toledano wywodzą się bowiem ze skrajnie nieprzystawalnych światów; ich "docieranie się" jest w symbolicznym ujęciu próbą dialogu między elitarnością kultury wysokiej a powszechnością taniej rozrywki. Wspaniałym przykładem jest tu scena, w której rozsmakowany w muzyce klasycznej Pierre napotyka ze strony Drissa na mur niezrozumienia - prostemu chłopakowi z przedmieść utwory Bacha i Bethovena kojarzą się bowiem z telewizyjnymi reklamami bądź melodyjkami, które słyszy w słuchawce telefonu, gdy próbuje dodzwonić się do urzędu pracy - pisał recenzent Interii.

I sugerował, że sukces "Nietykalnych" wykraczał poza kinematograficzny fenomen.



"Francja poszła tłumnie do kin na 'Nietykalnych' nie tylko po to, by się dobrze bawić, lecz by uwierzyć na nowo w narodowe 'fraternité'" - konkludował Tomasz Bielenia. I dodawał, że szalone powodzenie filmu wzięło się pewnie i stąd, że to "idealna propozycja dla potężnej we Francji imigracyjnej widowni".



W 2017 roku powstał hollywoodzki remake "Nietykalnych" - "Spragnieni życia". W amerykańskiej wersji "Nietykalnych" Sy został zastąpiony przez komika Kevina Harta ("Agent i pół"). W milionera wcielił się natomiast Bryan Cranston ("Breaking Bad")



"Nietykalni" oparci byli na prawdziwych wydarzeniach; pierwowzorem postaci sparaliżowanego milionera był spadkobierca znanej książęcej rodziny - Philippe Pozzo di Borgo , którego autobiograficzna książka stała się wydawniczym bestsellerem na długo przed powstaniem filmu Nakache i Toledano.



Philippe Pozzo di Borgo: To jego życie zainspirowało twórców "Nietykalnych"

Philippe Pozzo di Borgo przez wiele lat prowadził jedną z najpopularniejszych firm winiarskich Moët and Chando.



W 1993 roku miał wypadek podczas lotu na paralotni. Złamał kręgosłup i od tego momentu został sparaliżowany. Był w stanie jedynie samodzielnie mówić, oddychać i przełykać jedzenie. Aby funkcjonować, potrzebował asystenta. Jednym z jego opiekunów został imigrant z Maroka Abdel Yasmin Sellou.

Abdel z pracownika zatrudnionego u niepełnosprawnego Philippe Pozzo di Borgo z czasem stał się jego najlepszym przyjacielem. Blisko dekadę pracował u arystokraty i przywrócił mu radość życia.

Kiedy Abdel Yasmin Sellou i Philippe Pozzo di Borgo opublikowali książkę "Odmieniłeś moje życie...", nie trzeba było długo czekać, by na podstawie ich historii powstał film.

Philippe Pozzo di Borgo zmarł w czerwcu 2023 w wieku 72 lat.



Twórcy "Nietykalnych", Olivier Nakache i Eric Toledano, pożegnali "naszego przyjaciela" w mediach społecznościowych, zaznaczając, że "zmienił [on] nasze życie i życie wielu bezbronnych i kruchych osób".