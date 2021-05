Nieślubny syn Arnolda Schwarzeneggera został agentem nieruchomości

23-letni Joseph Baena jest synem gosposi, z którą Arnold Schwarzenegger miał romans. Jest też do sławnego ojca bardzo podobny. Najpierw postanowił iść śladami swojego ojca, wykorzystać to, że jest równie dobrze zbudowany i zajął się kulturystyką. Teraz znalazł dla siebie kolejne zajęcie. Został pośrednikiem nieruchomości w Kalifornii.

Swoim nowym pomysłem na życie Baena pochwalił się na Instagramie. Zamieścił zdjęcie, na którym pozuje na tle jednej z luksusowych posiadłości w Los Angeles. W jednej ręce trzyma folder, a drugą ręką pokazuje rezydencję. "Jestem bardzo podekscytowany rozpoczęciem nowej kariery na rynku nieruchomości mieszkaniowych" - napisał pod fotografią. Będzie zajmować się nieruchomościami w zachodniej części Los Angeles, pełnej apartamentowców i domów jednorodzinnych.



Tych, którzy chcą tam coś kupić albo sprzedać, prosi o wysłanie mu wiadomości na Instagramie. To medium powinno być kołem zamachowym jego działalności, bo śledzi go prawie 300 tys. osób. Do tej pory Baena wrzucał tam przeważnie zdjęcia z siłowni, na których wygląda jak kopia swojego ojca z okresu gdy zwyciężał w konkursach Mister Universum.

Joseph będzie mógł zrobić użytek ze swojego wykształcenia. W 2019 r. ukończył czteroletnie studia na kierunku zarządzanie w biznesie na Pepperdine University w Malibu. Na uroczystym wręczeniu dyplomów absolwentom towarzyszył mu słynny ojciec. Teraz z pewnością przydadzą mu się wskazówki z jego strony, bowiem Schwarzenegger zbudował swoją fortunę nie tylko dzięki sukcesom filmowym, ale także dzięki inwestycjom w nieruchomości.



Arnold Schwarzenneger ma pięcioro dzieci. Czworo z małżeństwa z dziennikarką z rodu Kennedych, Marią Shriver, z którą rozwiódł się w 2017 r. i jedno z Mildred Baeną, która przez wiele lat była gosposią w ich domu.



