Nieoczekiwana zamiana miejsc w remake'u kultowej komedii

Powstaje nowa wersja kultowej młodzieżowej komedii romantycznej "Cała ona". Zgodnie z panującymi obecnie w przemyśle filmowym trendami, w scenariuszu nowego filmu dokonane zostaną znaczące zmiany dotyczące płci głównych bohaterów.

W filmie "Cała ona" w główne role wcielili się Rachael Leigh Cook i Freddie Prinze Jr. /Miramax / Tapestry Films/Collection Christophel /East News

Oryginalny film z 1999 roku opowiadał historię przystojnego przewodniczącego klasy, a zarazem kapitana drużyny futbolowej i najpopularniejszego chłopaka w typowym amerykańskim liceum, który twierdzi, że jest w stanie zamienić w królową balu każdą dziewczynę. Wyzwanie zostaje przyjęte, a obiektem transformacji stać się ma niepopularna i uważana za brzydką, skromna dziewczyna. Zadanie nie okazuje się trudne, bo wystarczy, że zdejmie okulary i rozpuści włosy, co trafnie zostało sparodiowane w filmie "To nie jest kolejna komedia dla kretynów".

Reklama

W remake'u filmu "Cała ona" role zostaną odwrócone. Obiektem transformacji zostanie licealny kujon, którego w króla balu ma zmienić popularna influencerka. Jak podaje serwis "Collider", w roli chłopaka wystąpi znany z serialu "Cobra Kai" Tanner Buchanan. W roli dziewczyny już wcześniej obsadzono debiutującą na dużym ekranie gwiazdę TikToka Addison Rae. Film będzie miał tytuł "He’s All That" (oryginalny film zatytułowany był "She’s All That"), co pewne będzie przetłumaczone jako "Cały on".

Reżyserem "He’s All That" będzie Mark Waters, na którego koncie są inne filmy należące do klasyki kina młodzieżowego - komedie "Wredne dziewczyny" i "Zakręcony piątek". Scenariusz filmu napisze R. Lee Fleming, który jest również autorem scenariusza oryginalnego filmu z 1999 roku.

Wideo "Cała ona": Kiss Me Sixpence None the Richer

Źródło pomysłów twórców obydwu filmów sięga zresztą dalej. Inspiracją dla filmu "Cała ona" był film "My Fair Lady" George’a Cukora, który z kolei oparty był na sztuce "Pigmalion" George’a Bernarda Shawa. Również zamiana płci głównych bohaterów jakiegoś filmu dokonana w jego remake’u nie jest niczym nowym, wystarczyy wspomnieć choćby "kobiece" wersje filmów "Pogromcy duchów" czy "Parszywe dranie".

Sławę obsadzonemu w jednej z ról głównych Tannerowi Buchananowi przyniosła rola w serialu wyprodukowanym przez platformę "Youtube Red" - "Cobra Kai". Ta serialowa kontynuacja filmu "Karate Kid" spotkała się z dobrymi recenzjami, jednak z powodu ograniczonego zasięgu platformy nie zdobyła dużej liczby fanów. Zmieniło się to dopiero niedawno, gdy serial trafił na platformę Netflix, gdzie został jednym z jej największych hitów. Niedługo właśnie na Netfliksie zadebiutuje trzeci sezon tego serialu, a zamówiony został już sezon numer cztery.